Morena frena petición para investigar a Rocha Moya por presuntos nexos con el crimen

La mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión impidió este miércoles que prosperara un punto de acuerdo presentado por el Partido Acción Nacional para que la Fiscalía General de la República investigara al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con sus homólogos de Baja California y Tamaulipas, por su presunta “colaboración” con el crimen organizado.

El recurso rechazado también contemplaba un exhorto a los titulares de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que indagaran “las acusaciones en contra de servidores públicos de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa, así como esclarecer si existen vínculos financieros, operativos o de colaboración entre autoridades locales y estructuras delictivas”.

La propuesta panista buscaba que las dependencias federales determinaran si existían nexos entre las administraciones estatales y las estructuras delictivas que operan en sus territorios. Los diputados y senadores de Morena frenaron la iniciativa con su mayoría en el órgano legislativo, sin que el planteamiento alcanzara la votación necesaria para su aprobación.

Con esa misma mayoría, la bancada guinda sí aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que prevenga “posibles actos de injerencia extranjera”.

El dictamen enumeró entre esos actos las campañas digitales de desinformación, el financiamiento político o mediático externo, la manipulación informativa y las acciones coordinadas o dirigidas a vulnerar la soberanía nacional, la seguridad nacional, la estabilidad democrática y la autodeterminación del pueblo de México.

El documento aprobado sostuvo que la SRE “es la dependencia que por mandato constitucional y legal conduce la política exterior del Estado mexicano, es la contraparte natural en la instrumentación de mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, como el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, y es la instancia con la visión más integral sobre la naturaleza, el origen y la evolución de los riesgos provenientes del exterior”.

El bloqueo ocurrió en un contexto en el que el PAN ha exigido de manera reiterada a la FGR que aclare el caso del Mandatario sinaloense, entidad donde la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa ha sostenido una crisis de violencia desde 2024. La entidad concentra desde entonces operativos federales permanentes con presencia de las Fuerzas Armadas.

En la misma sesión, Morena y la Oposición chocaron por los lineamientos que impulsa el Gobierno federal para regular los derechos de las audiencias.

El portavoz de la diputación mayoritaria, Arturo Ávila, rechazó que existiera intención de censurar contenidos.

“Falso: hay tres elementos de sanción: no tener un código de ética, no nombrar a un defensor de las audiencias y no tener un mecanismo definido de defensa”, dijo, y añadió que “el debate de la famosa ‘Ley Censura’ es más una falacia de la derecha del PRI y del PAN”.

El Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que los lineamientos protegían “la libertad de expresión, la libertad programática, la libertad editorial y establece garantías frente a la censura previa”.

El Diputado panista Marcelo Torres respondió que el Gobierno pretendía “censurar porque quiere tapar los escándalos, toda la porquería que ha ido creciendo y escondiendo durante los últimos años”.