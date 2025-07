Morena ha provocado el colapso y la peor crisis de la pesca en Sinaloa: Paloma Sánchez

MÉXICO._ El gobierno de Morena ha provocado el colapso de una de las actividades económicas más importantes de Sinaloa que es la pesca, denunció la Senadora mazatleca del PRI, Paloma Sánchez Ramos, de acuerdo a un comunicado.

“El sector pesquero en la entidad atraviesa su peor crisis por la falta de inversión”, advirtió.

“De los 22 programas de apoyo que existían, 21 han sido eliminados, dejando a miles de familias sin recursos”, afirmó.

En el comunicado, Sánchez Ramos dijo que a esto se suma la reducción drástica de subsidios para diésel y motores, lo que ha incrementado los costos de operación de manera alarmante.

“Durante mis recorridos por Sinaloa, he escuchado a pescadores, acuacultores y a las personas que trabajan como empacadores, quienes me han expresado con claridad su cansancio ante el abandono y su exigencia de apoyos reales que les permitan seguir trabajando”, afirmó la legisladora mazatleca.

Cuestionó la eficacia de los programas actuales.

“Aunque existen programas como Bienpesca, la realidad es que no son suficiente porque solo entregan 7 mil 500 pesos al año. Los propios pescadores me han dicho que los apoyos llegan tarde y cuando llegan, no alcanza”.

Sobre la acuacultura, reiteró la urgencia de inversión en infraestructura básica.

“Urge electrificar las granjas acuícolas de Sinaloa. Sin energía, no hay crecimiento ni posibilidad de competir en condiciones justas, sobre todo cuando hay otros estados sí han recibido el apoyo para hacerlo”, recalcó.

Paloma Sánchez exigió acción inmediata.

“Es urgente garantizar mejores condiciones a nuestros pescadores, acuacultores y a quienes trabajan como empacadoras, porque se trata de defender una actividad económica que genera empleos, crecimiento y desarrollo a todo Sinaloa”.