Morena impugna la totalidad de diputaciones locales en Coahuila y acusa ‘QRGate’

Morena solicitó la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales de Coahuila ante el Tribunal Electoral, una semana después de que el Partido Revolucionario Institucional se adjudicara la totalidad de los distritos en disputa el 7 de junio de 2026, con el 55.02 por ciento de los sufragios según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares con el 94.37 por ciento de las actas computadas.

En la impugnación, el partido denunció irregularidades en 962 casillas, equivalentes al 22.6 por ciento del total instalado en la entidad.

Entre los argumentos centrales figuran la presunta compra y coacción del voto mediante un sistema de códigos QR —denominado por la dirigencia morenista como “QRGate”—, la participación indebida de servidores públicos, el uso electoral de programas sociales, propaganda calumniosa, violencia e intimidación, violencia política de género y el rebase de topes de campaña.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo para exponer el funcionamiento del mecanismo denunciado: operadores vinculados al PRI habrían distribuido códigos QR individuales a ciudadanos, quienes debían fotografiarse con la boleta marcada a favor del tricolor para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio.

Los dominios identificados con ese esquema fueron torreon2026.mx, plrsc.net y rcs26.net, registrados con una dirección en Saltillo.

“Nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos de todos y cada uno de los ciudadanos que leyeron el QR con su teléfono”, afirmó Montiel Reyes, quien sostuvo que el partido obtuvo esa información a través de priistas inconformes.

De manera paralela, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República por la presunta compra y coacción del voto, así como ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el supuesto rebase de topes de gastos de campaña de candidatos del PRI.

Asimismo, acudió ante la Unidad de Inteligencia Financiera para solicitar una investigación sobre el origen de los recursos utilizados en el esquema de códigos QR.

El Consejo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora, emitió el 8 de junio un pronunciamiento suscrito por los presidentes de los consejos estatales de las 32 entidades federativas, en el que calificó la jornada como marcada por “violencia institucional, persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos”.