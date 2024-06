Acompañado de la candidata a la Gubernatura de Jalisco por Morena, Claudia Delgadillo; y otros integrantes de la coalición, el dirigente morenista acusó a las autoridades electorales de llevar a cabo un fraude a lo largo del proceso electoral.

“Fuimos muy respetuosos en no calificar la elección hasta que hubiera certeza en el conteo de todos y cada uno de los votos. Sin embargo, las irregularidades fueron saliendo por todos lados, hasta que dijimos no tenemos más confianza. Una vez que dieron a escondidas los resultados de los cómputos por la noche, ahora sí podemos presentar la crónica de un fraude que no inicia en esta semana, sino desde hace algunos meses”, expuso.