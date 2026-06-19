Morena inicia suspensión de derechos a la Alcaldesa de Tenancingo acusada de autosecuestro

El partido Morena informó que su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) abrió un proceso para suspender los derechos partidarios de Nancy Nápoles Pacheco, actual Presidenta Municipal de Tenancingo, en el Estado de México.

La decisión responde a las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México contra la alcaldesa de haber fingido su autosecuestro para ocultar un millonario desfalco al erario.

Morena informó que la petición para iniciar el procedimiento sancionador fue realizada formalmente por la dirigente de ese partido, Ariadna Montiel.

En un comunicado, ese partido aseguró que no tolerará conductas que rompan con los principios de su movimiento.

La Nacional de Honestidad y Justicia de Morena deberá emitir una resolución definitiva sobre el futuro político de la Alcaldesa dentro del partido.



Las acusaciones de autosecuestro

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, la Alcaldesa presuntamente planeó su autosecuestro desde febrero junto a su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”.

La versión de la Fiscalía señala que el plan consistía en exigir un rescate de 40 millones de pesos al propio Ayuntamiento de Tenancingo. Según las indagatorias, el dinero serviría para “justificar” un desfalco que ya existía en las cuentas del municipio.

Las autoridades aseguran que los involucrados pagaron 500 mil pesos a tres personas para que fingieran privar de la libertad a la funcionaria.



“Narrativas facciosas” y golpeteo político

La Alcaldesa Nancy Nápoles ha rechazado todas las acusaciones y aseguró que es víctima de un ataque con tintes “políticos” e intentos de desprestigiarla y reducirle su poder, por parte de subalternos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, que encabeza Horacio Duarte.

La presidenta municipal denunció que los ministerios públicos le han dado un trato “discriminatorio y de manipulación”. Los acusó de armar “narrativas facciosas y mentiras” basadas en el testimonio de un testigo que busca reducir su propia condena.

“En cuanto al señalamiento de que existe un desfalco al municipio, lo niego contundentemente. Y pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe de que no existe tal hecho. Que el municipio está financieramente sano”, dijo.

La Alcaldesa dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para mostrar “la verdad”.

Nancy Nápoles Pacheco debe presentarse a una audiencia de imputación el próximo 9 de julio.