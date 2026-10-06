Morena justifica designación de Andrea Chávez en Juárez y anuncia encuentro con Tatiana Clouthier

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, justificó la designación directa de Andrea Chávez como coordinadora municipal rumbo a la elección en Ciudad Juárez; señaló que la convocatoria faculta a la Comisión Nacional de Elecciones a tomar esas decisiones.

El lunes pasado, la dirigencia de Morena informó que Andrea Chávez encabezará la coordinación de Juárez luego de que fue descartada de la antesala de la candidatura estatal. La designación fue realizada de manera directa, sin publicar aún las convocatorias correspondientes a para los aspirantes a coordinaciones municipales, ocurrió primero a nivel estatal y después por distritos electorales federales.

“La convocatoria nos permite estas decisiones. El estatuto nos permite que la Comisión Nacional de Elecciones tome decisiones en medida de tener los elementos. ¿Cuáles son los elementos? La propia encuesta. No es una decisión sin la encuesta. Ahí están los datos, ahí están los números”.

Ariadna Montiel relató que la dirigencia de Morena se reunió con Andrea Chávez el fin de semana en las oficinas de Morena en Ciudad de México, luego de encuentros individuales de ella y la presidenta de la Comisión de Elecciones Citlalli Hernández.

“Es una decisión que tiene que ver con los números que tenemos a la mano y la estrategia política que define el Comité Nacional a través de la Comisión Nacional de Elecciones”.

La decisión de la dirigencia de Morena dejó fuera a otros aspirantes morenistas que no pudieron participar en el proceso. Uno de ellos es el senador por Chihuahua Juan Carlos Loera.

Al consultarle su opinión sobre ese nombramiento directo, el legislador evitó pronunciarse.

Reunión con Tatiana Clouthier

Ariadna Montiel anunció que este martes Citlalli Hernández, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones se viajó a Nuevo León para reunirse con Tatiana Clouthier, quien anunció la creación de un movimiento alterno en Nuevo León, en rechazo de la coordinadora elegida por Morena en esa entidad, Clara Luz Flores.

La dirigente defendió que en Morena no hay pensamiento único por lo que escucharán a Clouthier.

“Aquí se vale decir lo que se piensa. Aquí no hay pensamiento único. Nosotros somos quienes promovemos el pensamiento crítico. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, lo respetamos y vamos a platicar con ella ahora”.

Ariadna Montiel informó que tras el proceso que definió a las virtuales candidaturas por las gubernaturas, la dirigencia se ha venido reuniendo con los aspirantes que no resultaron beneficiados.

“De cualquier manera estamos hablando con todos. Hemos estado hablando, por ejemplo, con... yo ya me reuní con Ismael Burgueño (Baja California), me voy a reunir con Salma Luévano de Aguascalientes. Ayer platiqué con Milena Quiroga (Baja California Sur), hemos estado platicando con los compañeros diversos de Campeche.

Montiel relató que conoció a Tatiana Clouthier en 2018, cuando la aspirante a la gubernatura de Nuevo León coordinaba la campaña que le dio la victoria a Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial.

Asimismo, la presidenta de Morena relató que ya se ha reunido con otros aspirantes inconformes, como Abelina López, de Guerrero, que en su momento manifestó su desacuerdo con la designación de Beatriz Mogica.

La morenista informó que también ya se reunió con el diputado José Narro, que mostró su inconformidad por la designación de Verónica Díaz en la coordinación de Zacatecas.

Montiel dijo que está pendiente reunirse con Raúl Morón, que se ha reservado su apoyo a Carlos Torres, elegido como coordinador en esa entidad; así como Geraldine Ponce, de Nayarit, luego de que en esa entidad la coordinación recayó en Jasmine Bugarín, integrante del Partido Verde.