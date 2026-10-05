Morena manda a Andrea Chávez a pelear Ciudad Juárez

La dirigencia nacional de Morena designó este 5 de octubre a la Senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con el nombramiento, la legisladora se perfila como la virtual candidata del partido a la Presidencia Municipal fronteriza en las elecciones de 2027.

El anuncio lo hicieron Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, mediante redes sociales.

Lo acompañaron con una fotografía de Chávez Treviño con la constancia que la acredita en el cargo.

La designación ocurrió sin que Morena haya emitido aún una convocatoria para quienes aspiran a las coordinaciones municipales en las distintas entidades del País.

El nombramiento llegó una semana después de que Chávez Treviño perdiera la encuesta interna para la coordinación estatal en Chihuahua, uno de los 17 estados donde se renovará la Gubernatura en 2027.

El 28 de septiembre, Morena dio esa posición a Cruz Pérez Cuéllar, Alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Municipio que ahora la Senadora buscará gobernar.

Chávez Treviño forma parte del grupo de morenistas cercanos al Senador Adán Augusto López Hernández.

Tras su derrota en la encuesta estatal, integrantes del Partido del Trabajo, que la habían impulsado para la Gubernatura, dejaron entrever la posibilidad de competir por su cuenta con ella como abanderada.

Ese mismo 28 de septiembre, al ser cuestionada por la prensa en la Ciudad de México si respaldaba a Pérez Cuéllar, la Legisladora evitó un apoyo directo y reiteró su compromiso con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos”, declaró.

En el comunicado difundido para oficializar la designación, la dirigencia morenista apostó por el discurso de unidad.

“Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro Movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación”, señaló el partido.

“Hoy estamos convocando y sumando a todas las fuerzas de nuestro Movimiento porque la Transformación necesita de todas y de todos”, añadió la dirigencia.

A diferencia de la Senadora chihuahuense, Tatiana Clouthier Carrillo sí rompió con Morena luego del proceso interno en Nuevo León.

La ex funcionaria anunció un movimiento propio en esa entidad y afirmó que el partido se equivocó al elegir a Clara Luz Flores Carrales como su virtual candidata a la Gubernatura.

Antes de llegar al Senado de la República, Chávez Treviño fue Diputada federal por la vía plurinominal y secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Actualmente es consejera nacional del partido.