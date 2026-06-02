Morena no expulsará a funcionarios de Sinaloa señalados por EU

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, descartó el 2 de junio de 2026 que el partido suspenda o expulse a los militantes y funcionarios de Sinaloa señalados por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, al afirmar que esperarán a que se presenten pruebas concretas antes de tomar cualquier decisión.

Las declaraciones de Montiel Reyes se producen en medio de la polémica desatada por las acusaciones que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Méndez, y otros funcionarios del estado, a quienes la jueza federal estadounidense Katherine Polk señaló como posibles vinculados al crimen organizado, con base en lo que describió como evidencia abundante.

La dirigente nacional de Morena reconoció la decisión de Rocha Moya y Gámez Méndez de solicitar licencia a sus respectivos cargos y comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que consideró un acto de congruencia con la postura del partido. Respecto a Inzunza Cázarez, señaló que será el propio senador quien determine si permanece o no en su escaño, pese a acumular seis inasistencias.

“Conocimos que la jueza planteó que había pruebas y esperemos conocerlas. Lo que hemos dicho es que nosotros no vamos a encubrir a nadie si es que es culpable, pero que tampoco vamos a aceptar la narrativa de decir que son culpables mientras no se han presentado las pruebas”, declaró Montiel Reyes.

La presidenta de Morena también rechazó que la situación de los funcionarios sinaloenses sea equiparable a la de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien acusó de haberse negado a comparecer ante la FGR como testigo. “No así la gobernadora del estado de Chihuahua, que bajo argumentos leguleyos, no quiso presentarse en la Fiscalía General a declarar como testigo. María Eugenia ni se ausenta ni se presenta. Entonces, ahí vemos la gran diferencia de las posiciones”, señaló.

En el mismo sentido, Montiel Reyes cuestionó a la oposición por guardar silencio respecto al presidente municipal de Cuautla, Morelos, detenido en el marco de la operación Enjambre por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, así como por la situación de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, a quien señaló por sus presuntas relaciones con el liderazgo del cártel de Sinaloa.

La dirigente también llamó a la prudencia al embajador de Estados Unidos ante México, quien había pedido no politizar la lucha contra el narcotráfico. Montiel Reyes subrayó que los embajadores mexicanos en el exterior no intervienen en asuntos internos de otros países y pidió que la relación bilateral se mantenga en términos de respeto a la soberanía nacional. “Nosotros lo que pedimos es que esta relación sea de respeto, nosotros somos un país soberano y queremos la cooperación, sí, y queremos la coordinación, sí, pero nosotros planteamos que ahí debe quedar, no debe haber injerencia en los asuntos internos de México”, manifestó.

Morena afirmó además estar dispuesta a que las autoridades electorales y de seguridad revisen a los candidatos de todos los partidos en todos los niveles, desde regidores hasta gobernadores, de cara al proceso electoral de 2027.