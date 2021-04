Para reemplazar a Félix Salgado Macedonio en la candidatura al gobierno de Guerrero, la dirigencia de Morena incluyó de último momento a su hija, Evelyn Salgado, como un prospecto para el relevo.

El CEN anunció anoche que levantará en Guerrero una encuesta fast-track en la que medirá a la hija de Macedonio -quien nunca se registró previamente como aspirante a la candidatura- junto con la senadora y ex autodefensa Nestora Salgado; Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante del CEN de Morena y delegada electoral en la entidad, y María de la Luz Núñez Ramos, ex alcaldesa de Atoyac y ex candidata de Morena al gobierno de Michoacán.

Sin explicación, el CEN decidió dejar fuera de la medición a la ex dirigente nacional del PRD, Beatriz Mojica.

Aunque Mojica celebró en sus redes sociales que sea una mujer quien lleve la 4T a Guerrero, solicitó ser considerada en la medición.

“Celebro que será una mujer quien lleve la 4T a Guerrero. Si la encuesta para definir la candidatura va en serio, solicito a la dirigencia nacional me considere en la medición. Morena debe postular a la mujer que el pueblo decida, sin exclusiones y sin favoritismos.”.

La referida encuesta deberá diseñarse, levantarse y procesarse en todo el estado de Guerrero en un solo día o dos, debido a que el Tribunal Electoral federal dio a Morena un plazo de 48 horas para efectuar la sustitución de su candidato en ese estado.

Personal del CEN morenista señaló que, hasta la noche del miércoles, el partido no había sido notificado de la sentencia, requisito necesario para que comience a correr el plazo.

El propio Félix Salgado sugirió la posibilidad de que su hija fuera su remplazo la noche del miércoles, luego de que el Tribunal Electoral resolvió cancelar definitivamente su candidatura.

“Y se los digo así de simple: ahora no vamos a ser uno, ahora vamos a ser dos, ¿por qué? Porque hay toro. Va a haber toro”, dijo en un mitin con simpatizantes.

Fuentes de la dirigencia de Morena señalaron que la finalidad de designar a Evelyn Salgado es que, si gana los comicios, eventualmente, renuncie a la gubernatura, se convoque a nuevas elecciones estatales y su padre, Félix, pueda volver a contender por ese cargo.

El miércoles, mientras la Comisión de Elecciones de Morena sesionaba para definir los reemplazos en las candidaturas, Salgado fue cuestionado sobre si él impulsaría a su hija como relevo. No rechazó la posibilidad.