Morena plantea ruta para aprobar reforma electoral; martes dictamina y miércoles la discute en Pleno

Morena perfila discutir el martes en comisiones unidas el dictamen de la reforma electoral enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y subirlo al Pleno de la Cámara de Diputados el miércoles.

La ruta fue adelantada este viernes por el presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Víctor Hugo Lobo.

En entrevista, el diputado explicó que el proyecto de dictamen ya fue presentado en comisiones unidas y que sus integrantes tendrán cinco días para enviar observaciones antes de la reunión prevista para la próxima semana.

Informó que las comisiones unidas serían citadas el martes por la tarde-noche para discutir el documento y quedar en posibilidades de “remitirlo de inmediato al Pleno el miércoles por la mañana”.

Partidos no rechazarán reforma

El morenista comentó que, en esta etapa, la discusión se concentrará en la iniciativa enviada por la presidenta y no en mezclarla con otras propuestas, para que los partidos no tuvieran “justificación o pretexto alguno” para rechazarla.

Aunque reconoció coincidencias con planteamientos ciudadanos, el diputado señaló que solo una propuesta, la de Salvemos la Democracia, cumplió los requisitos para llegar a comisiones unidas.

Aun así, dijo que decidieron no incorporarla al dictamen “para que no hubiera justificación o pretexto alguno” entre los partidos que eventualmente rechacen la propuesta presidencial.

El presidente de la Comisión de Reforma Político-Electoral señaló que las demás propuestas seguirán analizándose por separado y que esa discusión permanece abierta, porque “no muere esta propuesta”.

El diputado también sostuvo que el debate entra ya a una fase de definición política y pidió a las fuerzas parlamentarias fijar públicamente su postura sobre la reforma. A su juicio, la discusión debe darse “de frente a las y los ciudadanos”.

Ese escenario fue advertido este viernes por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, al advertir que si la iniciativa no alcanza la mayoría calificada, varios de sus cambios centrales no podrían rescatarse después en leyes secundarias.

Monreal sostuvo que hay puntos de fondo que dependen forzosamente de una modificación constitucional. Por eso, dijo, “si no se modifican en la Constitución”, no pueden replicarse en ley secundaria.

Un día antes, Lobo ya había adelantado que Morena buscaba tener listo el dictamen la próxima semana y que estaban “apurando los trabajos legislativos”.