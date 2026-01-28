Morena, PT y PVEM refrendan alianza rumbo a elecciones de 2027

Las dirigencias de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México firmaron este 28 de enero una declaración conjunta para refrendar su alianza política rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en un acto que buscó desmentir rumores de fisuras internas y reafirmar el respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La firma se realizó durante el evento “La Transformación más fuerte que nunca”, celebrado en la Ciudad de México. El documento fue suscrito por Luisa María Alcalde Luján, dirigenta nacional de Morena; Karen Castrejón Trujillo, dirigenta nacional del PVEM; y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT.

En su mensaje, Alcalde Luján afirmó que la oposición espera divisiones entre las dirigencias partidistas, pero subrayó que la coalición se mantiene sólida.

“Se van a quedar con las ganas quienes apuestan por la ruptura”, declaró la líder de Morena.

“La transformación está más fuerte que nunca rumbo al 2027. Esta unión se construyó desde hace ya varios años con un objetivo principal, la transformación del País”.

Alcalde Luján destacó que desde el 2018 la alianza generó cambios constitucionales de gran relevancia para la población, acordes al movimiento de la Transformación.

Enfatizó que desde el 2024 lograron ser mayoría en el Congreso de la Unión, lo que permitió la perpetuidad de los programas sociales, la recuperación de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, además del triunfo de la primera mujer Presidenta en la historia de México.

La dirigenta nacional de Morena explicó que las dirigencias de los tres partidos firmaron una declaración en la que reafirmaron el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición para defender y consolidar la Cuarta Transformación rumbo al 2027.

Según el documento leído y suscrito, “refrendamos la unidad política de la alianza rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México, pero sobre todo que ha logrado en los hechos un verdadero estado de bienestar”.

En la declaración también se ratificó el apoyo, respaldo y acompañamiento a la primera Presidenta de México, Sheinbaum Pardo, “la más votada de la historia del País, anteponiendo el interés colectivo por encima de cualquier interés individual”.

El texto señaló que el respaldo se da “anteponiendo el interés de México por encima de cualquier interés de partido”.

Por su parte, Karen Castrejón Trujillo expresó que el PVEM continuará respaldando a la Presidenta de la República.

La también Senadora del PVEM afirmó que las fuerzas políticas de su partido, Morena y PT comparten la convicción de que “la transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances ya alcanzados”.

Reconoció también el liderazgo de Sheinbaum Pardo, destacando su firmeza, visión de Estado y el bienestar de la población como eje central de su gobierno, lo que permitió la consolidación del proyecto.

La dirigenta nacional del PVEM subrayó la convicción compartida con Morena y el PT de construir la transformación mediante acuerdos, diálogo y gobernabilidad, iniciando el diálogo rumbo al 2027 y reiterando el compromiso de seguir apoyando el proyecto de transformación en beneficio de la población.

Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del PT, envió un mensaje contundente a los opositores que esperaban ver fisuras en la coalición.

“El Partido del Trabajo es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación”, afirmó.

El líder petista subrayó que el PT resolvió mantener el respaldo a la Cuarta Transformación, no solamente en 2027, sino en 2030, señalando que “no haya dudas al respecto”.

Enfatizó que para materializar la transformación en el País, la alianza debe permanecer en el Gobierno al menos de 24 a 30 años.

“Sí les decimos que, quien quiera ver fisuras, quien quiera ver grietas, quien quiera pensar que la coalición se puede desmoronar, les decimos desde ahorita que están equivocados, está más sólida que nunca apoyando a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, aseveró.

La firma del acuerdo se produjo en medio de tensiones internas por la reforma electoral propuesta por el Gobierno federal. El documento no mencionó ningún punto relacionado con dicha reforma.

Los líderes de los tres partidos evitaron referirse a la iniciativa que se pondrá a discusión en el periodo ordinario de sesiones que inició en febrero de 2026.

La coalición Sigamos Haciendo Historia, el último nombre que se le dio a la sociedad política en el 2024, tiene un conjunto de términos y condiciones que resolver antes de registrar el acuerdo ante el Instituto Nacional Electoral a finales del 2026.

El contenido de la reforma electoral, el número de posiciones que Morena cederá a sus partidos aliados y las pugnas internas por las candidaturas dictarán el punto fino del contrato.

La desaparición de plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos no cuentan con el respaldo del PT ni del PVEM. Los aliados prevén que la iniciativa será una enmienda “descafeinada”.

Tras las diferencias mostradas por los aliados de Morena, mismos que repudiaron una reforma que implique recorte a su financiamiento público y al número de plurinominales, los tres partidos refrendaron que sigue firme la unidad.

Según reveló Sheinbaum Pardo el 15 de enero pasado, la propuesta de reforma electoral incluirá la reducción de gastos electorales, menor presupuesto para los partidos, el INE y los Organismos Públicos Locales.

Respecto a los legisladores por representación proporcional, la Mandataria nacional aseguró que de confirmarse su existencia, deben ser elegidos de una manera distinta.

“Que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente”, dijo.

Anaya Gutiérrez, quien basó su carrera legislativa como legislador plurinominal, representa uno de los principales obstáculos para sacar adelante una reforma que modifique dicha figura, la cual le ha dado al PT un poder político que ha servido al oficialismo para tener la mayoría en el Congreso, necesaria para aprobar reformas constitucionales.

Lo mismo sucede con el PVEM respecto a la reducción del financiamiento público del que se benefician, en general, todas las fuerzas políticas.

Desde que Morena llegó al poder el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de enero de 2026, el bloque legislativo integrado por Morena junto con el PT y el PVEM reformó el 69.6 por ciento del articulado constitucional, lo que equivale a 106 artículos y dos transitorios mediante 63 reformas constitucionales.

Cerca del 50 por ciento de las reformas constitucionales tuvieron su origen en el Poder Ejecutivo Federal, mientras que el resto fue promovido por los grupos parlamentarios morenistas desde la Cámara de Diputados y Senadores.

Durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que comprendió del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se aprobaron 41 reformas constitucionales que impactaron a 96 artículos de la Carta Magna.

Entre las modificaciones más relevantes destacaron la reforma al artículo 4 en materia de bienestar social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020, que elevó a rango constitucional las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, becas para estudiantes y el derecho a la vivienda.

Con la llegada de Sheinbaum Pardo a la Presidencia el primero de octubre de 2024, la reconfiguración constitucional continuó. Desde esa fecha, la Mandataria nacional avaló 22 reformas constitucionales que impactaron 53 artículos.

Entre las reformas más destacadas se encuentran la del Poder Judicial para establecer la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces.

En el 2024 se aprobó una reforma constitucional que recuperó a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado, constituyendo la reversión de la reforma del 2013.

Las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia energética fueron firmadas por Sheinbaum Pardo el 29 de enero de 2025 y enviadas ese mismo día al Congreso de la Unión.

El objetivo fue fortalecer ambas empresas públicas como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como garantes de la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo marcó la historia de México al ser elegida como la primera mujer Presidenta en los 200 años de independencia del País. Asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, tras obtener el 58.8 por ciento de los votos en las elecciones del 2 de junio de ese año, con una participación cercana al 61 por ciento. El porcentaje obtenido superó el 53 por ciento que alcanzó López Obrador en el 2018.

Durante el gobierno de López Obrador, el gasto en programas sociales alcanzó cifras sin precedentes. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2019 y 2024 se destinaron 2.9 billones de pesos a programas prioritarios como pensiones para adultos mayores, becas Benito Juárez, Sembrando Vida y la entrega de fertilizantes, lo que representa un incremento del 131 por ciento. Estas transferencias directas alcanzaron a alrededor de 28 millones de personas, en su mayoría de sectores vulnerables.

La expansión del gasto continuó con Sheinbaum Pardo, quien informó que en 2025 los programas de Bienestar alcanzaron a 28 millones de personas, con una inversión de 850 mil millones de pesos, equivalentes a 46 mil millones de dólares. Además, anunció que en 2026 esa cifra aumentará a un billón de pesos, equivalentes a 54 mil 945 millones de dólares.

La alianza entre Morena, PT y PVEM rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y cargos a nivel local, enfrenta el desafío de consensuar candidaturas y resolver las diferencias respecto a la reforma electoral propuesta por el Gobierno federal.

El éxito de la coalición dependerá de la capacidad de las dirigencias para procesar las diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances alcanzados desde el 2018.