Morena rechaza exigir explicaciones a ‘Andy’ López Beltrán por señalamientos de EU

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, descartó que el partido vaya a exigir explicaciones a Andrés Manuel López Beltrán, a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al ex esposo de ésta, Carlos Alberto Torres Torres, por los señalamientos emitidos desde Estados Unidos respecto a presuntos nexos con el crimen organizado.

El posicionamiento ocurrió luego de que el diario The New York Times reportara que dos agencias de seguridad estadounidenses analizan acusaciones sobre presuntos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible. Montiel Reyes calificó el asunto como un tema de naturaleza política y sostuvo que el partido se rige por las investigaciones que realicen las autoridades competentes.

“Es la misma narrativa que ha venido construyéndose desde la oposición, desde la derecha, de tal manera que nosotros nos regimos bajo las investigaciones que hagan quien las tenga que hacer, por las denuncias de quien las tenga que hacer. No es Morena quien está planteando esto”, declaró la dirigente nacional.

Cuestionada sobre si el partido debía requerir una explicación a la gobernadora de Baja California y a su ex esposo, Montiel Reyes reiteró que Morena “no absuelve ni culpa a nadie”. En el padrón de afiliados actualizado del partido aparece como militante una persona registrada con el nombre de Carlos Alberto Torres Torres, coincidente con el de la ex pareja de Ávila Olmeda.

Los señalamientos derivaron de las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 21 individuos y 25 entidades vinculadas a la estructura financiera y a las redes de corrupción de la facción de “Los Mayos” dentro del Cártel de Sinaloa. En ese reporte, las autoridades estadounidenses identificaron a Torres Torres como un operador político presuntamente aliado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como comandante de la célula de “Los Rusos” en la plaza de Mexicali, Baja California.

Durante 2025, el Gobierno de Estados Unidos retiró las visas tanto a Torres Torres como a Ávila Olmeda, medida que en su momento no fue acompañada de una explicación oficial pública por parte de las autoridades estadounidenses.

Montiel Reyes aseguró que las acusaciones contra personajes de su movimiento deberán sustentarse en investigaciones realizadas por autoridades mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR). “No nos corresponde a nosotros con motivo de publicaciones en los medios extranjeros. Si las instituciones de otro país tienen alguna investigación sobre un mexicano o mexicana, tendrá que ser a través de las relaciones de cooperación con las instituciones que se dedican a la investigación de algún delito”, expresó.

La dirigente añadió que el partido no encubre a ninguno de sus militantes y que quien formule acusaciones desde el extranjero deberá acreditar sus afirmaciones. “Desde el movimiento reiteramos esta postura y también que nosotros no encubrimos a nadie, no somos tapadera de nadie y que nuestro movimiento reivindica el trabajo honesto”, apuntó.

Montiel Reyes enmarcó el caso en el terreno de la soberanía nacional y descartó que las decisiones políticas internas del partido respondan a presiones externas. “Vamos a estar pendientes de esta información, pero también no será nuestra actuación en medida que desde el extranjero quieran dictar la política en nuestro país. Somos un país independiente, soberano, y nos regimos bajo nuestras propias reglas”, sostuvo.

El posicionamiento deja el seguimiento del caso en manos de las autoridades ministeriales mexicanas, sin que la dirigencia partidista contemple procedimientos internos contra los tres personajes señalados mientras no existan carpetas de investigación abiertas en México.