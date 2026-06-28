Morena rechaza reporte sobre presuntos informantes de EU; acusa campaña de desprestigio de la ultraderecha

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó la información publicada por The New York Times sobre la presunta colaboración de funcionarios de su partido con autoridades de Estados Unidos como informantes en investigaciones relacionadas con posibles vínculos con el crimen organizado.

Montiel Reyes afirmó que se trata de una narrativa dirigida a desacreditar al movimiento y sostuvo que cualquier investigación deberá realizarse conforme a la ley.

El reportaje sostiene que gobernadores, legisladores y otros funcionarios de Morena habrían establecido contactos con autoridades de Estados Unidos para compartir información.

Al respecto, la líder del partido aseguró que ese tipo de versiones forman parte de una campaña que, dijo, comenzó durante el gobierno del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es lo mismo que han venido diciendo durante varios meses. Es una campaña que inició contra el Presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra Presidenta cuando fue candidata y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, declaró.

También rechazó que Morena proteja a personas involucradas en actividades ilícitas y reiteró el respaldo del partido a la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros no somos cómplices de nadie. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional”.



NYT afirma que funcionarios de Morena habrían colaborado con autoridades de EU

De acuerdo con The New York Times, al menos una decena de gobernadores, legisladores y otros funcionarios mexicanos habrían comenzado a colaborar de manera discreta con autoridades estadounidenses como supuestos informantes en investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales.

El diario señala que esos contactos ocurrieron después de que autoridades de Estados Unidos acusaran formalmente a 10 funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de presuntamente colaborar con uno de los principales cárteles del País. Añade que la estrategia habría sido impulsada por la DEA, cuyos agentes buscaron establecer comunicación con funcionarios mexicanos.

La publicación también advierte que la aparición de posibles testigos colaboradores podría representar un desafío político para Morena, en un contexto en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las investigaciones estadounidenses al considerar que constituyen actos de injerencia en asuntos internos.

Ante ese escenario, Montiel Reyes aseguró que Morena dará seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y reiteró que cualquier actuación deberá desarrollarse dentro del marco legal. Además, hizo referencia a las indagatorias que actualmente realiza la Fiscalía General de la República en Sinaloa.

“Vamos a estar pendientes de las investigaciones de las autoridades mexicanas, como es en el caso de Sinaloa, que está desarrollando la Fiscalía General de la República, y vamos a actuar en el marco de la ley y el Estado de derecho en nuestra nación”, concluyó.