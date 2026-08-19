Morena recibirá $3,605 millones en 2027, 14 veces lo de cada nuevo partido

“Una exigencia clara: elecciones más limpias, elecciones menos costosas”, sostuvo Ricardo Monreal el pasado 11 de marzo desde la tribuna de la Cámara de Diputados, al defender la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que proponía reducir 25 por ciento el gasto electoral, incluido el financiamiento partidista, pero que no fue aprobada.

Cinco meses después, la distribución del financiamiento público a los partidos coloca a Morena a la cabeza con la aprobación de 3 mil 604.9 millones de pesos de financiamiento público en 2027, la cifra más alta entre los ocho partidos políticos nacionales con registro y 14.6 veces lo asignado a los nuevos partidos, PAZ y Somos México, que recibirán 246.6 millones de pesos cada uno.

Después de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN) recibirá mil 803.7 millones de pesos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mil 372.7 millones; Movimiento Ciudadano (MC), mil 354.7 millones; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mil 167.2 millones, y el Partido del Trabajo (PT), 946.5 millones.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad, durante su sesión de este martes, un financiamiento total de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos para las actividades de los partidos, las campañas federales de 2027 y las candidaturas independientes.

El monto deberá incorporarse al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, cuya aprobación corresponde a la Cámara de Diputados, aunque la distribución entre los partidos ya fue determinada mediante la fórmula constitucional.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que el financiamiento partidista representa 23 de cada 100 pesos del paquete integral de 47 mil 10 millones solicitado para 2027. Otros 30 pesos corresponden a la operación ordinaria del Instituto, 37 a la organización electoral y 10 a una eventual consulta popular o revocación de mandato.

Del monto aprobado, 7 mil 879.3 millones de pesos serán para las actividades ordinarias de los partidos; 2 mil 363.8 millones para las campañas en las que se renovará la Cámara de Diputados, y 236.4 millones para capacitación, investigación y tareas editoriales.

Las candidaturas independientes que obtengan su registro compartirán 47.3 millones de pesos para sus campañas y tendrán reservados otros 52.5 millones para la prerrogativa postal.

Para las actividades ordinarias, Morena recibirá 2 mil 685.4 millones de pesos, mientras PAZ y Somos México tendrán 157.6 millones cada uno. Los nuevos partidos reciben 2 por ciento de esta bolsa y el resto se distribuye entre las otras seis fuerzas políticas: 30 por ciento de manera igualitaria y 70 por ciento conforme a la votación obtenida en la última elección de diputaciones federales.

Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey respaldó el acuerdo, pero consideró que la fórmula es “insuficiente” y está “agotada”. Propuso revisar la distribución y utilizar la Lista Nominal en lugar del padrón electoral para calcular los recursos.

Ernesto Guerra Mota, representante de PAZ, calificó como “inequitativa” la diferencia entre los 2 mil 685.4 millones de pesos ordinarios que recibirá Morena y los 157.6 millones asignados a su partido.

La consejera Norma Irene de la Cruz explicó que el aumento del financiamiento frente a 2021 se debe al crecimiento de 11 por ciento del padrón electoral y al incremento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y afirmó que las cifras obedecen “de manera estricta” a la fórmula vigente.



Consulta, revocación y tiempos oficiales

En la misma sesión, el Consejo General aprobó un presupuesto precautorio de 4 mil 736.1 millones de pesos para una eventual consulta popular y un proceso de revocación de mandato durante 2027.

También estableció que, durante el proceso electoral, 70 por ciento del tiempo disponible en radio y televisión para autoridades electorales corresponderá al INE y otras instancias federales, mientras que el 30 por ciento restante se distribuirá entre las autoridades locales que lo soliciten.