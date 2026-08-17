$!Morena reitera alianza firme en 16 estados donde habrá elección de gubernatura

Pese a los roces y amagos de distanciamiento entre Morena y sus partidos aliados, el PT y el Partido Verde, en estados como Baja California o Colima, la dirigencia morenista sostiene que mantienen su acuerdo de coalición para contender juntos en 16 de las 17 entidades donde se renovará la gubernatura en 2027. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, descarta rupturas en entidades donde representantes de los partidos aliados han manifestado su intención de contender por separado. “En San Luis, hemos dialogado con mucha fraternidad que es probable que no vayamos en coalición; pero de ahí en fuera, el acuerdo existe en las 16 entidades. Sea quien sea que gane la encuesta, habrá un cierre de filas”, asegura.

Montserrat Caballero, aspirante del PT a la gubernatura de Baja California, acusa a aspirantes de Morena de violar las reglas de la convocatoria. ( )

En entrevista con Animal Político, la aspirante del PT a la gubernatura de Baja California, Montserrat Caballero Ramírez, acusó a aspirantes de Morena de violar las reglas de la convocatoria en el proceso interno de la coalición partidista y puso en duda una posible alianza para competir en 2027. Asimismo, en Colima, el senador con licencia del Partido Verde, Virgilio Mendoza, adelantó en junio que no participará en los registros conjuntos con Morena y buscaría replicar lo que su partido hizo en San Luis Potosí, donde en 2021 el hoy gobernador Ricardo Gallardo ganó sin alianza con el partido guinda. Al respecto, en entrevista, Citlalli Hernández enfatiza que las alianzas estatales se definen en la mesa nacional de negociación que las dirigencias de los tres partidos realizan cada semana, por encima de las posturas de los comités locales. “Te podría garantizar que el dirigente nacional, el profesor Alberto Anaya, me ha manifestado que vamos en alianza en Baja California. Al final, es una decisión de la dirigencia nacional, más allá de lo que opinen las dirigencias estatales. Y por supuesto, yo confío en la palabra del máximo dirigente del PT. Hoy te puedo asegurar que es un acuerdo de los tres partidos: ir en coalición en 16 entidades”. La morenista descartó una ruptura en Colima: “el Partido Verde también lo ha manifestado con mucha claridad: vamos a ir en coalición gane quien gane la encuesta en Colima“.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, acompañada de Citlalli Hernández; Karen Castrejón, presidenta nacional del PVEM; y Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo. ( )



En la fase final de dos encuestas La coalición integrada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo está en la última etapa de la selección de coordinaciones estatales, la antesala de las candidaturas que van a contender por las 17 gubernaturas en disputa en 2027. El registro de aspirantes para las coordinaciones estatales alcanzó 277 personas, un promedio de 16 por entidad. Para procesar este volumen y seleccionar a los aspirantes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena realizará dos encuestas. La primera es telefónica, para reducir el número de participantes de su partido a máximo cuatro, dos hombres y dos mujeres, con base en el mayor reconocimiento. Esas cuatro personas de Morena se sumarán a un perfil del PVEM y otro del PT para una segunda encuesta, ya directamente en las viviendas, que mida también la percepción de cercanía, honestidad, capacidad y otros atributos. En algunos casos, si los partidos aliados de Morena no tienen propuesta en una de las 17 entidades, podrá haber más de cuatro morenistas. Los resultados deberán estar listos a finales de agosto y a más tardar la primera semana de septiembre. “No solemos dar fechas, y se lo hemos dicho a los aspirantes, para no alertar y sesgar. Muchas veces ocurre que en territorio se sabe que está por llegar la encuesta de vivienda y a lo mejor los presidentes municipales o aliados territoriales empiezan, digamos, a estar a la expectativa de que llegue el encuestador”, explica Citlalli Hernández. La intención, dice la morenista, es definir las coordinaciones estatales en las próximas semanas. “Ya estamos en esta parte, en esta recta final, a finales de agosto, que queremos emitir la convocatoria para las coordinaciones distritales y municipales”, señala.

Aspirantes a candidatos recorren las entidades, organizan asambleas informativas, visitan viviendas y reparten el periódico Regeneración, asegura la dirigente nacional de Morena. ( )



Sin fiscalización, pero con posibilidad de cancelar registros Desde el 22 de junio, los aspirantes a candidatos para una gubernatura recorren las entidades, organizan asambleas informativas, visitan viviendas y reparten el periódico partidista Regeneración. En esta etapa, previa al inicio oficial del periodo electoral, Morena les da el nombre de coordinadores estatales para evitar violar la legislación. Morena no destinó recursos específicos para la realización de esas tareas ni estableció un sistema de fiscalización sobre lo que los aspirantes han venido gastando desde hace casi dos meses en los territorios. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones argumenta que el costo de las encomiendas realizadas recae principalmente en los recursos del partido. “Hemos metido a nuestros aspirantes a un trabajo territorial de las tareas ordinarias del partido; es decir, las asambleas, los recorridos son acompañados, de alguna manera, por las estructuras del partido. Por la tarea ordinaria, el periódico nosotros se lo damos: hemos impreso millones de ejemplares para todo el país, que es como la principal herramienta que les estamos pidiendo que utilicen para salir a territorio. Las asambleas, fundamentalmente, son el gasto ordinario, por decirlo de alguna forma, en términos de las necesidades de una asamblea y una lona que pueda funcionar como un back. En esta ocasión no tenemos esa fiscalización”. Citlalli Hernández, sin embargo, advierte que en las convocatorias para definir los perfiles de quienes busquen ser diputados federales, alcaldes o legisladores locales tendrán mayores requisitos. “Vamos a los próximos procesos a tener muchas más reglas porque vamos a tener muchos más aspirantes. Estamos definiendo cómo tener más reglas para que no se nos desborde y no crucemos las líneas delgadas que pareciera que algunos quieren que crucemos”, aseguró la dirigente de Morena. La morenista subraya, sin embargo, que el cumplimiento de las reglas internas es obligatorio y que cualquier violación grave podría resultar en la cancelación de registros de los aspirantes. “Si no las cumplen, si derivado de lo que terminemos de revisar en la Comisión de Elecciones y en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia hay, como lo decía la convocatoria, alguna violación grave a las reglas, sí podría ser un elemento para no aceptar al final los registros de alguien o para que no participe en la encuesta... Incluso si hay quienes ganen la encuesta y después nos brinca algún tema que atente contra nuestros principios éticos, etcétera, la podríamos echar para atrás”.