Morena respalda investigaciones contra Ruffo Appel por presunto huachicol fiscal

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que su partido respalda las investigaciones sobre la presunta red de huachicol fiscal en la que estaría involucrado el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al sostener que nadie está por encima de la ley.

Durante una conferencia de prensa del partido, Montiel Reyes reiteró que no existe una persecución política detrás del caso y respaldó la postura fijada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el viernes previo, cuando descartó que el asunto tuviera un trasfondo político.

“Aclaramos que no tenemos ninguna venganza política”, señaló la dirigente morenista, quien acusó a la oposición de salir en defensa de un presunto traficante de combustible mientras su movimiento respalda las indagatorias y las eventuales sanciones.

Señaló que el abogado del ex Gobernador es Fernando Gómez Mont, a quien calificó de corrupto y acusó de mantener complicidad con figuras del pasado independientemente de su filiación política.

“Son los mismos corruptos del pasado que mantienen complicidad entre ellos independientemente de la fuerza política en la que se encuentren”, expresó.

Montiel Reyes también involucró al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, al recordar que en el pasado vinculó a Ruffo Appel con el Cártel de los Arellano Félix y ahora sale en su defensa.

“Felipe Calderón acusó en el pasado a Ernesto Ruffo de tener una relación de complicidad con el Cártel de los Arellano Félix, pero ahora sale a defenderlo”, afirmó.

Durante la conferencia se expusieron datos sobre un operativo de la Fiscalía General de la República contra una red de tráfico de combustibles, en el que se mencionó el aseguramiento de millones de litros de hidrocarburos y las investigaciones por posibles declaraciones fiscales falsas para evadir impuestos.

La dirigente destacó además la participación de Sheinbaum Pardo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde, dijo, representó a México con dignidad en un evento que calificó como histórico para América del Norte.

Montiel Reyes informó que las Asambleas por la Defensa de la Soberanía continúan desarrollándose en todo el País con amplia participación ciudadana, como parte de la estrategia de organización territorial de Morena.

Destacó que estas actividades buscan fortalecer el proyecto político del movimiento bajo los principios del Humanismo Mexicano y la consigna de “Primero los Pobres”.