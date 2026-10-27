Morena retira a Inzunza la presidencia de Estudios Legislativos en el Senado

La bancada de Morena en el Senado de la República retiró la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos al senador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez, quien se apartó del grupo parlamentario con efectos a partir del 26 de agosto, tras la imputación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) le hizo por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS).

El anuncio se hizo durante una reunión de la bancada previa a la sesión de ese día, en la Ciudad de México. En sustitución de Inzunza Cázarez entra la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa, suplente de Minerva Citlalli Hernández Mora.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario, anunció también que el senador tabasqueño Óscar Cantón Zetina ocupará la vicecoordinación de la bancada, en sustitución de Higinio Martínez Miranda, quien preside la Mesa Directiva del Senado desde el 1 de septiembre de 2026.

La senadora Blanca Elizabeth Fiesco Díaz, suplente de Laura Itzel Castillo Juárez, ahora titular de la Secretaría de las Mujeres, quedará al frente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabezaba Cantón Zetina.

La senadora mexiquense Mariela Gutiérrez Escalante presidirá la Comisión de Defensa, que ocupaba Ana Lilia Rivera Rivera, designada candidata de Morena al Gobierno de Tlaxcala.

La Comisión de Estudios Legislativos interviene en la revisión jurídica de los dictámenes que llegan al pleno de la Cámara alta, y Puntos Constitucionales participa en el análisis de las reformas a la Constitución.