Morena revisará caso de Rocha Moya en sus órganos internos, anuncia Citlalli Hernández

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó el 25 de agosto de 2026 que los órganos internos del partido analizarán la situación del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis política generada por los movimientos en el Gobierno de esa entidad.

Hernández Mora ofreció la declaración durante el evento de presentación de los coordinadores estatales de Morena rumbo a los comicios de 2027, donde subrayó que el partido no compartió la determinación que tomó Rocha Moya de reasumir la titularidad del Ejecutivo estatal. Precisó que corresponde a la autoridad una tarea y al partido otra distinta, y adelantó que el tema será discutido.

La dirigente electoral señaló que su responsabilidad se circunscribe al ámbito comicial y que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá emitir una valoración respecto al caso del mandatario sinaloense.

El 21 de agosto de 2026, pese a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en su contra por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”, Rocha Moya retomó la Gubernatura de Sinaloa. La decisión fue rechazada por la dirigencia de Morena, por las bancadas del partido en el Congreso de la Unión y por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras lo cual el gobernador volvió a solicitar licencia al cargo en un lapso menor a 36 horas.

En el mismo evento, Hernández Mora advirtió que quienes persiguen el poder por el poder o no respaldan a la titular del Poder Ejecutivo Federal no son bienvenidos en el movimiento. Añadió que Morena tiene la obligación de cuidarse a sí mismo para no descomponerse, y reivindicó que se trata del único partido en el país con ética, principios y respaldo popular.

El recién nombrado coordinador de Morena en Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, se deslindó del gobernador con licencia al ser cuestionado directamente sobre el tema. Sostuvo que corresponde marcar distancia de quienes hacen mal su trabajo político, incumplen al pueblo o lo traicionan.

Gutiérrez Lazarus aseguró que quienes solapan a perfiles que empiezan a actuar de manera indebida terminan convirtiéndose en cómplices, y afirmó que esa conducta “nos contamina” y genera desesperanza entre la población.

La revisión que realice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia definirá si el caso de Rocha Moya deriva en algún procedimiento estatutario dentro del partido, en un contexto en el que Morena perfila su estructura territorial rumbo a las elecciones de 2027.