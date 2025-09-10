Morena tomó el Poder Judicial, no hay garantías para nadie, advierte Felipe Calderón

El ex Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa advirtió que el Poder Judicial en México “está tomado por los militantes de Morena“, algunos de ellos sin experiencia e incluso abogados de narcotraficantes.

Durante su participación en la conferencia ‘El Estado de Democracia en América’ -organizada por el Georgetown Americas Institute, en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.-, citó un artículo de opinión escrito por el ex Presidente Ernesto Zedillo, quien en su momento afirmó que la joven democracia en México había muerto, además de que vaticinó que las elecciones libres y justas en México estaban en riesgo.

“Ese Gobierno inició un proceso de demolición de las instituciones democráticas. Y ese proceso fue exacerbado en los últimos 12 meses”, dijo Calderón Hinojosa, en referencia a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

“Morena tomó un control de los órganos electorales y tribunales quienes, ahora, decidieron darle al partido oficialista un control mayoritario en el Congreso de la Unión que nunca debió tener, con un 75 por ciento de curules, sin justificación”, insistió.

Por lo anterior, Calderón Hinojosa explicó que los legisladores de Morena -locales y federales- tuvieron la libertad de modificar la Constitución, para literalmente desaparecer al Poder Judicial de la Federación.

“La Suprema Corte era el único contrapeso en el País. Así que ellos despidieron a los ministros, a miles de jueces, a cientos de magistrados. Y ahora, el Poder Judicial está en las manos de militantes de Morena”, reprochó, quien también insistió en que ya no había garantías para ningún ciudadano, no solo para la oposición.

Además, reprochó que el proceso de demolición del PJF ocurrió “frente a las narices” de Ken Salazar, ex Embajador de Estados Unidos en México durante el Gobierno de Joe Biden.

“No sé si el Embajador no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo o simplemente lo ignoró, lo que sería terrible”, subrayó Calderón Hinojosa, quien aclaró que no se refería a Ronald Johnson, actual Embajador de Estados Unidos en México.