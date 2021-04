Morena va por juicio político a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama en San Lázaro

“Ambos consejeros no han brindado certeza a los participantes de la contienda electoral, han sido promotores de modificaciones al marco electoral una vez que éste ha iniciado, sigue en duda su independencia de los partidos políticos y no han sido pilares de la legalidad”, afirmó Mier Velazco.

Asimismo, el diputado de Morena criticó que ambos consejeros “hacen hasta lo imposible por mantener sus privilegios y excesos salariales”, lo que “por sí solo representa una franca violación a la Constitución y por eso estamos seguros que esta solicitud de juicio político va a avanzar en la Cámara de Diputados”, según explicó.

“El INE está secuestrado por algunos Consejeros que violan la Constitución; Los ataques a nuestras instituciones democráticas, a la libertad de la gente de poder decidir quiénes quieren que sean sus gobernantes, abusar de sus atribuciones, son causales de juicio político”, insistió Mier Velazco en su cuenta de la red social Twitter.

PIDE AMLO TRANSFORMAR AL INE, SIN DESAPARECERLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, este lunes 19 de abril, que el Instituto Nacional Electoral no debe desaparecer, porque está encargado de organizar las elecciones, pero sí se debe transformar para ser incorruptible.

“Bueno, descartada la desaparición del INE, porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible, en cualquier país del mundo. Lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional, imparcial, recto, incorruptible, no sometido al poder, al servicio de los ciudadanos, completamente democrático, eso es lo que se busca”, afirmó el mandatario nacional.

Cuestionado durante su conferencia de prensa matutina, respecto a una posible reunión con el presidente de dicho Instituto, Córdova Vianello, el titular del Poder Ejecutivo Federal la descartó por ahora, porque se podría pensar que está “interfiriendo” en el actual proceso electoral.

“Ahora no, porque sino vamos a interferir, o se puede pensar que estamos interfiriendo, estamos en campaña, no conviene ni en público ni en privado [...] Yo no me he reunido con el presidente del INE, yo creo que hace tres años nos vimos en una situación personal muy triste, cuando falleció su papá, pero eso ya tiene tiempo”, recordó López Obrador.