La bomba estalló en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). La entrada en vigor del “plan B” confrontó nuevamente a los representantes de Morena con los consejeros electorales, especialmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Los ataques se elevaron de tono cuando los morenistas llamaron a los consejeros “mafia electoral”, soberbios, alta burocracia. Y ellos los trataron como ineptos, los señalaron de desconocer las leyes y los procesos electorales, intentaron ridiculizarlos por no leer o no poder realizar operaciones matemáticas básicas e, incluso, el consejero presidente les advirtió que no permitiría amenazas.

La confrontación la inició Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, una hora después de arrancada la sesión extraordinaria del Consejo General convocada para la instalación del Comité de Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 y la designación de un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva. Todo comenzó cuando llamó “mafia electoral” a los consejeros que el próximo 3 de abril dejarán su cargo.

Como moderador de la sesión, Córdova lo interrumpió y le exigió, en tono enfático, no ofender a sus compañeros. Pero el morenista insistió y los descalificó, al menos tres veces más. Y, antes de concluir su discurso, puso el dedo en la llaga: atacó el trabajo del exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, a quien llamó “abusivo” por mantenerse en el cargo por casi dos décadas.

“¿Qué nivel de soberbia representa de la mafia electoral su situación? Es absolutamente abusivo y antirrepublicano”, expresó.

En tanto, la silla asignada a la Secretaría Ejecutiva permanecía vacía en el salón, dejando un hueco entre Córdova y el consejero Uuc-Kib Espadas.

Con la publicación del segundo paquete de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en los primeros minutos del jueves, fue destituido Edmundo Jacobo de la Secretaría Ejecutiva, una medida que se instrumentó inmediatamente, incluso antes de la entrada en vigor del decreto.

Este cargo permaneció acéfalo alrededor de 36 horas hasta que lo asumió Roberto Heycher Cardiel Soto, quien antes se desempeñaba como director ejecutivo de Organización Electoral.