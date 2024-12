Morena y PAN protagonizan confrontación en el Senado por Miguel Ángel Yunes

Senadores de Morena, encabezados por su coordinador, Adán Augusto López Hernández, se acercaron a los escaños de la bancada del Partido Acción Nacional para reclamarle al legislador Mario Humberto Vázquez Robles que hubiera dicho en tribuna que a Miguel Ángel Yunes Márquez lo habían amenazado para pasar al grupo mayoritario y que el veracruzano “las había dado”.

“Aquí o donde te vea te voy a partir tu madre”, amenazó Yunes Márquez, en respuesta, rodeado por unos 10 legisladores de Morena, entre otros, por López Hernández y Luis Fernando Salazar Fernández, quien llegó a empujar y sujetar por el cuello al panista Enrique Vargas del Villar, a quien amagó con darle un puñetazo, pero Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, se interpuso entre ambos.

“Lárguense de aquí, lárguense de aquí [...] váyanse a su lugar [...] son unos corrientes”, gritaba la panista Lilly Téllez. Tras la trifulca, el Senador Vázquez Robles anunció desde su escaño que interpondría una denuncia en contra de Yunes Márquez y de López Hernández.

El zafarrancho provocó que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declarara un receso en el Pleno.

“Yo he sido muy prudente, pero quiero decirles que el que me falte al respeto, Senador o no sea Senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la Presidenta Claudia Sheinbaum y apoyar a México y nadie me puede criticar por ello, no me voy a dejar”, señaló, tras ello, Yunes Márquez.