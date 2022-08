$!Morenistas, con el padre Solalinde al frente, demandan sacar a Delgado y a Citlalli

MÉXICO._ Militantes que asistieron a la Segunda Convención Nacional Morenista, convocada por el académico John Ackerman, recabaron firmas que llevarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular la pasada elección interna de Morena en donde se eligieron consejeros distritales. También votaron para que se les revoque el cargo al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y a la Secretaria General del mismo partido, Citlalli Hernández Mora, por actuar en agravio de los estatutos del partido al utilizar al movimiento para sus propios intereses. “¡Fuera Mario Delgado!”, “¡Tienen secuestrado al partido!”, “¡Fue una elección de acarreados!”, gritaron los cientos de asistentes al evento que se llevó a cabo en el monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, y cuya principal queja fueron las irregularidades cometidas en las elecciones para consejeros distritales que se llevaron a cabo los días 30 y 31 de julio. “Nosotros vamos a convertirnos en el motor de cambio y transformación. Juntos vamos a poner un alto, ya basta de la hipócrita repetición de las consignas de no robar, no mentir y no traicionar. Ya basta los cínicos gritos de unidad con sus acarreados por parte de estos seudo dirigentes de Morena que utilizan al partido para recabar dinero. En apenas dos años nuestro líder Andrés Manuel López Obrador se retirará de la vida pública y algunos vulgares ambiciosos ya añoran ese momento. Ellos son los que en las asambleas distritales asaltaron nuestro partido, sólo buscan cargos y están dispuestos a todo. No podemos permitir que nos roben la esperanza. No podemos permitir que Morena se convierta en un PRI”, dijo el académico de la UNAM, John Ackerman, al invitar a una firma masiva solicitando la anulación del proceso del 30 y 31 de julio.

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta segunda convención, Mario Delgado celebraba desde Colima la unidad de Morena y los resultados en la pasada elección en la que diversos militantes denunciaron irregularidades, como acarreos y uso faccioso de los programas sociales. En la primera Convención Nacional Morenista, el 5 de febrero, se llegó a 21 acuerdos políticos que incluían la descentralización de las finanzas del partido y la transparencia en el proceso electoral interno, demandas que llevaron ante la dirigencia de Morena y que, de acuerdo con los asistentes, no fueron escuchadas. El sacerdote Alejandro Solalinde, invitado especial al evento, hizo un llamado a Mario Delgado, Citlalli Hernández y Bertha Luján, quienes forman parte de la dirigencia de Morena, a que lejos de etiquetarlos como un grupo faccioso, escuchen sus reclamos y haya unidad en el partido. “Esta Convención Nacional Morenista no es una facción del partido; dentro de un espacio democrático debe haber varias corrientes, y tanto Mario Delgado como Citlalli tendrán que acostumbrarse a este tipo de diferencias. Nosotros no somos una tribu como el PRD. Ellos tienen que entender que somos parte de una gran unidad, ellos tienen que entender que debe de haber contrapesos. Queremos construir una Morena unida, pero tampoco estamos dispuestos a bajar la guardia cuando creemos que algo no está bien, por eso se están haciendo estas mesas. Desde aquí hago un llamado a los tres dirigentes de Morena para que lejos de que nos etiqueten, nos escuchen”, dijo Solalinde ante cientos de militantes.