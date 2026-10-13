Morenistas, entre ellos Tatiana Clouthier, cierran filas contra candidatura de Clara Luz en Nuevo León

Cuatro aspirantes de Morena en Nuevo León manifestaron en Monterrey, Nuevo León, su rechazo a que Clara Luz Flores Carrales se convierta en la candidata del partido a la gubernatura, dos semanas después de que fuera elegida coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

Durante una reunión celebrada en un restaurante participaron Tatiana Clouthier Carrillo, Waldo Fernández González y Andrés Mijes Llovera, mientras que Judith Díaz Delgado se sumó vía streaming. Los cuatro expresaron su desacuerdo con la posibilidad de que Flores Carrales aparezca en la boleta electoral en la próxima contienda por el Gobierno estatal.

“Estuvimos platicando de este tema, en donde no estamos contentos y no aceptamos de ninguna manera que un perfil como el de la actual coordinadora sea la que aparezca en las boletas en el próximo proceso electoral, porque esto daña enormemente nuestro movimiento y daña enormemente al partido”, declaró Clouthier Carrillo.

La ex aspirante precisó que el objetivo del grupo inconforme consiste en impedir que Flores Carrales sea la abanderada de Morena. Los cuatro sostuvieron que existen antecedentes dentro del movimiento en los que quienes fueron designados coordinadores no terminaron como candidatos, por lo que confiaron en que esa situación pueda repetirse en Nuevo León.

Fernández González lanzó además un emplazamiento público a la coordinadora estatal para que aclare si Karina Barrón Perales, quien ha enfrentado un problema legal, forma parte de su equipo de trabajo.

“Pido a Clara Luz clarificar eso. Quisiera saber si puede decir públicamente si está participando en su equipo de trabajo”, señaló el legislador.

El encuentro también dejó ver el distanciamiento de Mijes Llovera con el grupo político de General Escobedo, del que surgió y que durante años mantuvo una identificación política con Flores Carrales.