Mototaxistas y policías bloquean Juchitán, Oaxaca, tras captura de su Alcalde

Grupos de mototaxistas, simpatizantes y elementos de la Policía Municipal bloquearon este 23 de septiembre diversos puntos de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y quemaron llantas para exigir la liberación del Alcalde Miguel Sánchez Altamirano, detenido horas antes por su presunta participación en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

Los manifestantes cerraron carreteras en tres puntos de la ciudad zapoteca, mientras que agentes de la Policía Municipal instalaron un bloqueo en la zona del Canal 33 para demandar la libertad del Presidente Municipal morenista.

Los inconformes también tomaron tiendas departamentales, lo que motivó recorridos de elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina por la ciudad. Alrededor de las 14:00 horas, los bloqueos se levantaron y los comercios reabrieron sus puertas al público.

Sánchez Altamirano fue detenido alrededor de las 09:30 horas, al concluir una visita a una escuela secundaria, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con apoyo de fuerzas federales.

Posteriormente fue trasladado al aeropuerto de Ciudad Ixtepec y, según reportes posteriores, fue llevado vía aérea a la Ciudad de México para continuar el proceso correspondiente. Tras la captura, policías municipales intentaron impedir el traslado y siguieron a las unidades hasta instalaciones de seguridad en Ciudad Ixtepec.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, informó que junto con el Alcalde fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, y que ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

El funcionario federal precisó que la detención se realizó en el marco de la política de “Cero Impunidad” instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y agradeció al Gobierno de Oaxaca y al Gobernador Salomón Jara Cruz por su colaboración.

En el operativo participaron la Semar, la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, en coordinación con la FGEO y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.

García Harfuch detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación.

“Conforme se concreten nuevas detenciones, continuaremos informando”, escribió el titular de la SSPC federal en su cuenta de X.

Según lo informado por la FGEO, el Presidente Municipal estaría vinculado con “Los Cromos”, grupo criminal que opera en la región del Istmo de Tehuantepec como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las investigaciones señalan que Sánchez Altamirano habría brindado cobertura política y económica a esa organización desde la infraestructura municipal, facilitado el acceso a las cámaras del C2, alertado de la presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales, y promovido el uso de mototaxis para el traslado y la extorsión de migrantes, así como actos de presión social para la liberación de integrantes detenidos del grupo.

A la estructura se le atribuyen también extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Sánchez Altamirano, de 37 años y conocido en la región como “Miguel Quetu”, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca e hijo de Miguel Sánchez, ex líder de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo.

Ganó la Presidencia Municipal en las elecciones de 2024, postulado por la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

En agosto de 2025 fue denunciado penalmente por presuntamente amenazar a un ciudadano en un restaurante de Juchitán de Zaragoza, caso distinto a la investigación que derivó en su captura.

Hasta el cierre de la jornada, las oficinas municipales permanecieron cerradas y el Cabildo de Juchitán de Zaragoza, conformado por regidoras y regidores de Morena y Movimiento Ciudadano, no se había pronunciado.

En contraste, el Gobernador de Oaxaca, integrantes de su gabinete, senadoras y diputados locales respaldaron la actuación de las autoridades al señalar que “nadie ni nada está por encima de la ley”.

La detención ocurrió en medio de las acciones del Gobierno de Oaxaca para atender la inseguridad en el municipio, entre ellas el “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza”, presentado en abril de 2026, que contempló senderos seguros, botones de auxilio y cámaras de videovigilancia, así como la tercera etapa del Plan Juchitán por la Paz, la Justicia y el Bienestar, en la que el Alcalde participó en junio del mismo año.