MÉXICO._ Movimiento Ciudadano convocó a una sesión extraordinaria de su Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos este lunes 4 de diciembre, en la que podrían definir su candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

El encuentro de MC se trata de una sesión estatutaria de protocolo que se realiza cada año, y en esta ocasión ocurre un par de días después de que Samuel García, Gobernador con licencia de Nuevo León, anunciara que ya no competirá por la Presidencia.

La sesión del partido naranja será encabezada por el Senador y coordinador nacional de MC, Dante Delgado, y reunirá a alrededor de 500 militantes.

En ella se analizarán los escenarios que se abren tras la declinación forzada del Gobernador de Nuevo León, y los perfiles de otros posibles precandidatos. Uno de ellos, podría ser el Diputado Jorge Álvarez Máynez, quien había sido nombrado coordinador de campaña de Samuel García y que este sábado encabezó los mítines que tenía planeados el Mandatario neoleonés.

Al ser cuestionado sobre si la dirigencia del partido iba a definir a un nuevo precandidato a la Presidencia, Juan Ignacio Zavala, secretario general de MC, respondió que “en esto estamos”.

La fechas de registro de precandidatos ante el Instituto Nacional Electoral ya pasaron, y si Movimiento Ciudadano no puede hacer un cambio de precandidato tras el retiro de García tendrían que esperar hasta febrero de 2024 para hacer el registro formal de una candidatura presidencial sin pasar por el proceso de precampañas.

Otras personas que se habían mencionado como posibles candidatas o candidatos de MC a la Presidencia son la Senadora Indira Kempis, suplente de García en la Cámara alta, a quien la dirigencia del partido le impidió inscribirse en el proceso interno. La Senadora Patricia Mercado; el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas (aunque ambos declararon en meses pasados no estar interesados en la candidatura); y el propio Dante Delgado, quien no ha descartado aparecer en la boleta en 2024.

Por su parte, el equipo de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por MC, compartió un video con declaraciones del Mandatario en el que cuestiona la ruta electoral que tomó su partido y con la cual “marcó distancia”.

“No pienso hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo que no creo”, dice el Gobernador de Jalisco en una de sus declaraciones y señala que no hay claridad en la dirigencia de su partido con lo que se está haciendo.