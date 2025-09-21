$!‘Muchos quieren que nuestro movimiento fracase’, afirma Claudia Sheinbaum

La Mandataria destacó además los logros de la administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, como la reducción de la pobreza y la disminución de desigualdades.

“Hay muchas y muchos que, a través de muchas formas, quieren que nuestro movimiento fracase; pero jamás va a fracasar, porque está en el corazón del pueblo de México”, dijo ante los asistentes en Villahermosa al evento de su gira por el Primer Informe de Gobierno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el sábado desde Tabasco que hay personas que buscan que el movimiento de transformación que encabeza fracase, pero aseguró que eso no ocurrirá porque “está en el corazón del pueblo de México”.



Detención de Hernán Bermúdez

El mensaje de la Presidenta coincide con la detención de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad Pública del Estado durante la administración de Adán Augusto López Hernández y señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

Bermúdez fue arrestado en Paraguay el 12 de septiembre tras ingresar de manera clandestina al país y fue entregado a México. Actualmente, enfrenta prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Autoridades indicaron que de ser encontrado culpable podría alcanzar una condena de hasta 158 años de prisión.



Chocolatera para productores locales

Durante su discurso del sábado, la Presidenta Sheinbaum anunció que el próximo año se construirá en Tabasco una planta destinada a procesar el cacao producido en la región, con el objetivo de que los agricultores locales puedan transformar su cacao en chocolate y comercializarlo a través de las Tiendas del Bienestar, asegurando un ingreso directo por su producción.

La iniciativa, dijo, busca que los productores participen en toda la cadena de valor, desde la cosecha hasta la transformación y venta del producto, con el fin de incrementar sus ingresos y fortalecer la economía local.



Programas sociales

Sheinbaum también destacó los programas sociales y de infraestructura que se implementan en Tabasco y en el País. Entre los programas mencionó la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas “Rita Cetina” y Sembrando Vida. También destacó la entrega directa de recursos a comunidades indígenas, el programa Salud Casa por Casa, y la operación de Farmacias del Bienestar para distribuir medicamentos.

En materia de infraestructura, la Presidenta mencionó obras como el Tren Interoceánico, el ramal hacia la Refinería Dos Bocas, la modernización del puerto de Dos Bocas, la carretera Macuspana-Escárcega y la construcción de 60 mil viviendas para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos.

En cuanto al tema de educación, anunció la ampliación de preparatorias y la construcción del campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En salud, mencionó la contratación de médicos, enfermeras y la modernización de hospitales en Macuspana, Teapa y Cárdenas.

La gira de la Mandataria continuará por las demás entidades del País hasta el 5 de octubre, cuando se realizará un encuentro en el Zócalo de la Ciudad de México por motivo del Primer Informe de Gobierno.