Muere adolescente tras persecución con policías en Tepic; investigan quién disparó

La noche del sábado 3 de octubre, el vehículo en el que viajaba Diego Armando Salas Covarrubias, de 16 años, fue perseguido por policías estatales en Tepic, Nayarit. Según reportes locales, la persecución terminó en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, donde el adolescente resultó herido por disparos y fue trasladado a un hospital.

Las primeras versiones ubicaron el inicio del incidente en la calle Ixtlán, en el Infonavit Los Fresnos, y señalaron que el vehículo avanzó por la Avenida Insurgentes. Diego recibió dos impactos de bala en la cabeza, de acuerdo con esas publicaciones, y permaneció hospitalizado en estado crítico.

El jueves 8 de octubre, cinco días después, el adolescente murió. Horas antes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que investigaba un hecho en el que participaron civiles y elementos de la Policía Estatal, y que los agentes involucrados habían sido separados de sus labores operativas mientras avanzaban las indagatorias de la Fiscalía estatal y de Asuntos Internos.

La dependencia no detalló cómo ocurrió el hecho ni quién disparó, tampoco informó que los policías hubieran sido detenidos. La familia de Diego sostuvo que los jóvenes no llevaban armas ni drogas y acusó a los agentes de disparar contra el vehículo.

Las primeras versiones difundidas por medios locales fueron distintas. Una nota de NTV publicada el 4 de octubre reportó que los policías marcaron el alto al vehículo por presuntamente circular a exceso de velocidad y llevar música a volumen alto, y que sus ocupantes habrían agredido a los agentes, quienes repelieron el ataque. La familia negó esa versión y pidió que se investigara la actuación policial.

Tras la muerte de Diego, su madre, Georgina Covarrubias, exigió que se esclareciera lo ocurrido y cuestionó que el Gobernador y la Fiscal no se acercaran a ella para darle una respuesta.

Su tío, Ricardo Covarrubias, dijo que ninguna autoridad buscó a la familia durante los cinco días que el adolescente permaneció hospitalizado y reclamó que la Fiscalía anunciara el análisis balístico después de su fallecimiento.

La Fiscalía informó que el elemento balístico fue recuperado del cráneo de Diego durante la necropsia y se encuentra bajo análisis pericial para determinar sus características y establecer su posible correspondencia con las armas de fuego relacionadas con los hechos. La institución no precisó si cotejará el proyectil con las armas asignadas a los policías estatales.

La familia también cuestionó que los agentes estuvieran en libertad, aunque separados de sus funciones operativas, mientras otros jóvenes relacionados con el caso permanecían bajo custodia. Los comunicados oficiales no detallaron la situación jurídica de cada uno ni los delitos que se les atribuyen.

El análisis del proyectil y las investigaciones de la Fiscalía y Asuntos Internos deberán esclarecer quién disparó y si la actuación policial se ajustó a los protocolos.