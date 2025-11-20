$!Muere Alfredo Elías Ayub, director de CFE con Vicente Fox y Felipe Calderón

Posteriormente, la propia cuenta institucional de la CFE lamentó el deceso de Alfredo Elías Ayub, quien fue director de la Comisión desde 1999 y hasta el 2011.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona”, escribió el ex Mandatario en su cuenta de X.

A través de redes sociales, el ex Presidente Felipe Calderón compartió la noticia en un mensaje donde también otorgó sus condolencias a la esposa del fallecido, Begoña Cosío, así como a sus hijos y familiares.

Alfredo Elías Ayub, ex director general de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, falleció a los 75 años.

Asimismo, la Universidad Anáhuac México y la Facultad de Ingeniería lamentó la muerte de Ayub, quien egresó de dicha institución con honores y años después dirigió la facultad.



¿Quién era Alfredo Elías Ayub?

Alfredo Elías Ayub fue un empresario y funcionario público. Nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1950 y es hermano del empresario Arturo Elías Ayub.

Estudió ingeniería civil en la Universidad Anáhuac, donde se graduó con mención honorífica.

También poseía una maestría en Administración de Empresas, por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, donde le fue otorgada una “alta distinción” por su ejemplar desempeño académico, de acuerdo con una semblanza de la Cámara de Diputados.

En el sector público, trabajó como subdirector General del Fondo Nacional para Actividades Sociales (FONAPAS), de 1977 a 1980, y director general, de 1981 a 1983.

También fungió como coordinador ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México entre 1983 y 1985.

Ocupó el cargo de coordinador de Asesores del secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal entre 1986 y 1988, para después convertirse en Subsecretario de Minas e Industria Básica de 1988 a 1993 y subsecretario de Energía entre 1993 y 1995.

Posteriormente, se convirtió en director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de 1996 a 1999, puesto que dejó para dirigir la CFE por más de 10 años, en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón.