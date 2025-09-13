Muere Alicia Matías, la ‘abuelita heroína’ que protegió a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

La señora Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, falleció el viernes tras haber protegido con su cuerpo y salvado a su nieta Azuleth, durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ocurrida el pasado 10 de septiembre.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la mujer de 49 años estaba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas tras sufrir quemaduras en más del 90 por ciento de su cuerpo.

“Se confirma la muerte de la señora Alicia Matías, de 49 años, en el hospital Magdalena de las Salinas”, informó el área de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno la noche del viernes.

Alicia trabajaba como checadora de una base de transporte público en el paradero del Metro Santa Martha y llevaba a su nieta para cuidarla mientras su hija trabajaba.

Tras darse a conocer la información, Héctor Ulises García Nieto, Secretario de Movilidad, lamentó su fallecimiento.

El jueves, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoció que cometió un error al difundir una lista de personas fallecidas en el que estaba incluido el nombre de la señora; sin embargo, este viernes la información sobre su deceso fue confirmada.



Sube a 11 víctimas mortales explosión de pipa en Puente de la Concordia

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó este sábado las cifras relacionadas con la explosión de la pipa de gas ocurrida en el Puente de la Concordia y hasta el momento se reportan 11 personas fallecidas, 43 hospitalizadas en distintos centros de salud y 29 pacientes que ya fueron dados de alta.

Autoridades locales reiteraron que continúan coordinando la atención médica y el seguimiento a las familias afectadas.



Fiscalía descarta bache en accidente de pipa

Bertha María Alcalde, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, descartó que un bache haya provocado el accidente y posterior explosión de la pipa.

La funcionaria detalló que los peritos realizaron un análisis en la zona y no se detectó ninguno en el suelo.

“No se identificó ningún bache, es muy importante aclarar eso, se hicieron fijaciones del terreno. Efectivamente, como lo decían en información preliminar que tenemos hasta ahora, es que el conductor probablemente iba a exceso de velocidad, estamos todavía agotando los peritajes y formalizando los peritajes correspondientes”, explicó.

Aclaró que parte de los peritajes tiene que ver con el tipo de vía por el que se circulaba, pues era una vía de incorporación, así como revisar el tipo de vehículo que circulaba, ya que hay una norma federal cívica que hace relación al tema de velocidad y al tipo de vehículo que circulan en las vías primarias.

Tras el accidente, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció apoyos de emergencia a las familias, que incluyen un censo para identificar a quienes enfrentan las situaciones más difíciles, además de atención psicológica, asesoría jurídica y apoyo para gastos funerarios.

Por su parte, la Fiscalía capitalina abrió una investigación que contempla delitos como homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad. Una de las líneas de indagación es el posible exceso de velocidad de la pipa de gas LP, que se volcó y explotó con capacidad de 49 mil 500 litros.



Accidente de pipa en Puente de la Concordia

Una pipa de gas con capacidad de 49 mil 500 litros volcó en las inmediaciones del Puente de la Concordia y dejó 90 personas lesionadas y hasta el momento 11 víctimas fatales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:20 horas.

El incendio también dejó al menos 32 autos afectados entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, así como de la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de las Torres.