Muere Anay Beltrán, Diputada federal de Morena por Tultitlán

Anay Beltrán Reyes, Diputada federal de Morena por el municipio de Tultitlán, Estado de México, murió a los 44 años, según se dio a conocer este 17 de septiembre.

Hasta el momento no se han informado las causas de su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, integrantes de su bancada expresaron sus condolencias en redes sociales.

Entre ellos estuvieron Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal de Ecatepec de Morelos, y el Legislador Pedro Zenteno Santaella, quienes enviaron mensajes de pésame a la familia de la Diputada.

Morena también despidió a la legisladora mediante un mensaje público. “Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida compañera Anay Beltrán Reyes, Diputada federal y mujer comprometida con la transformación de nuestro País”, señaló el partido.

Beltrán Reyes obtuvo el título de licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana.

En 2018 fue coordinadora operativa territorial de Morena y, posteriormente, coordinadora de su partido en Tultitlán.

En 2022 ocupó el cargo de Secretaria del Ayuntamiento de Tultitlán, y en 2024 fue encargada del despacho de la Presidencia Municipal, antes de llegar a la Cámara de Diputados.

El fallecimiento de la legisladora mexiquense ocurrió días después de otra baja en la Cámara de Diputados.

El 4 de septiembre, el Diputado Zenyazen Escobar García fue localizado sin vida dentro de un automóvil sobre la carretera, en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz.