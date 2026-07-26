Muere Dafne, de 13 años, en academia militarizada en Tamaulipas; van 3 detenidos

Una adolescente de 13 años falleció mientras participaba en un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La víctima fue identificada como Dafne Zapata Quintos Martínez, originaria de El Mante, quien ingresó al curso el pasado lunes 13 de julio. Cuatro días después, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada del plantel para informarle que la menor se había desvanecido en el área de baños y ya no presentaba signos vitales.

Sin embargo, de acuerdo con el informe forense, la adolescente presentaba lesiones en el rostro y la causa de muerte fue “asfixia por sumersión”.

Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre la detención de Estrellita “N” por su probable participación en el feminicidio de Dafne.

La captura se realizó apenas unas horas después de la aprehensión de Jorge Luis “N”, director de la institución, con lo que suman tres personas detenidas en el caso.

De acuerdo con la Fiscalía, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron la orden de aprehensión como parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres. La mujer fue puesta a disposición de un juez de Control, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía señaló que la detención forma parte de la investigación por el delito de feminicidio ocurrido el 16 de julio en la academia militarizada de Ciudad Madero y aseguró que las indagatorias continuarán para esclarecer los hechos.



Avanza la investigación del caso

La investigación se inició tras la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez durante un campamento de verano organizado por la academia, luego de que un informe forense reveló “asfixia por sumersión” como la causa de su deceso.

Mientras el proceso avanza, Alejandra Quintos, madre de la adolescente, ha solicitado públicamente que se investigue a todas las personas adultas que presuntamente se encontraban en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

Por su parte, la defensa de Danna Yanina “N” ha señalado que su representada también habría sido víctima de presuntos malos tratos dentro de la institución y recordó que mantiene la presunción de inocencia durante el proceso.

En paralelo, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que carece de facultades para autorizar, supervisar o regular escuelas que se ostenten como “militarizadas”.

A su vez, la Secretaría de Educación Pública reiteró que en México no existe autorización para prestar servicios educativos bajo las denominaciones “militarizada”, “militar” o “castrense”, e informó que revisará la autorización otorgada a la academia en Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado señaló que las investigaciones permanecen abiertas y que continuará realizando las diligencias necesarias para determinar la posible responsabilidad de las personas involucradas en el feminicidio de Dafne Zapata, conforme avance el proceso judicial.