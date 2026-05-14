Muere magistrada tras ataque de abejas; 13 personas más resultaron lesionadas

La magistrada Oyuky Ramírez Burciaga murió después de estar nueve días hospitalizada por el ataque de abejas que sufrieron ella y su hijo, de tres años, el pasado 3 de mayo en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas.
Ramírez Burciaga protegió a su hijo con su suéter, pero ella quedó expuesta al ataque de las abejas.
La magistrada fue trasladada al Hospital General, y ahí permaneció internada bajo atención médica.
En un video, se observa a Ramírez Burciaga buscando ayuda y, aunque el personal de Protección Civil se encontraba presente, debía retirarse para regresar con equipo especializado y así controlar el enjambre.
Susana Romero, paramédico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, recordó la emergencia que vivió el pasado 3 de mayo.
“Encontramos en las afueras, en la entrada de la Unidad Deportiva, a las personas pidiendo apoyo y siendo agredidas por las abejas. Le comento a mi compañero: ‘Oríllate, párate, vamos a ayudarlas’. No llegamos hasta el punto inicial donde se nos había solicitado el apoyo. Nos paramos, orientamos a la gente, subimos a la ambulancia la mayor cantidad de lesionados y dimos prioridad a mujeres y niños”, relató en un video.
En ese sentido, la rescatista informó que el personal que acudió a brindar auxilio también resultó afectado por las picaduras.
Relató que la primera ambulancia que llegó a la emergencia trasladó a seis menores y un adulto que estaban lesionados por las agresiones de las abejas.
Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil aseguró que atendió el reporte en el que se informó sobre el ataque de una colmena de abejas a personas, en el municipio de Guadalupe, lo que provocó el deceso de una mujer y la picadura a 13 personas más, algunos de ellos menores de edad.
“La actuación fue certera, pero lamentablemente las situaciones se complican y se dio el deceso de una femenina; sin embargo, gracias a la oportuna acción de los cuerpos de PC Estatal, de PC del municipio de Guadalupe y de Trancoso, así como de la Cruz Roja Mexicana, se pudieron salvar 13 vidas”, señaló en un comunicado.
Explicó que, a la llegada a la Unidad Deportiva de Guadalupe, en donde se presentó el incidente, la primera actuación fue verificar y confirmar que las abejas se encontraban agresivas y que había múltiples víctimas que estaban deambulando y haciendo diferentes actividades al aire libre. Enseguida se zonificó el lugar para impedir que hubiera más víctimas.
Por su parte, el Poder Judicial del Estado de Zacatecas le rindió un homenaje póstumo de cuerpo presente para reconocer su trayectoria.
“El Poder Judicial del Estado de Zacatecas vive hoy un momento de profundo luto y consternación ante el fallecimiento de la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga, cuya partida deja un vacío irreparable en la vida institucional, humana y profesional de quienes tuvimos el privilegio de coincidir con ella”, dijo Carlos Villegas Márquez, magistrado del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
La ceremonia fue en el Palacio de la Mala Noche.
Gisela Edith Guerrero Arroyo, magistrada del Poder del Estado, refirió que se encontraba consternada, pues fue una inesperada partida.
“Con el grato recuerdo de trabajar con ella por una misma causa: la impartición de justicia; en el desahogo de las labores y su manera de conjugarlas con un ambiente cálido y de compañerismo, marcado por la alegría de hacer lo mejor posible cada acuerdo, cada revisión y estudio, con ánimo y gran responsabilidad”, resaltó.