Muere magistrada tras ataque de abejas; 13 personas más resultaron lesionadas

La magistrada Oyuky Ramírez Burciaga murió después de estar nueve días hospitalizada por el ataque de abejas que sufrieron ella y su hijo, de tres años, el pasado 3 de mayo en el municipio de Guadalupe, en Zacatecas.

Ramírez Burciaga protegió a su hijo con su suéter, pero ella quedó expuesta al ataque de las abejas.

La magistrada fue trasladada al Hospital General, y ahí permaneció internada bajo atención médica.

En un video, se observa a Ramírez Burciaga buscando ayuda y, aunque el personal de Protección Civil se encontraba presente, debía retirarse para regresar con equipo especializado y así controlar el enjambre.

Susana Romero, paramédico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, recordó la emergencia que vivió el pasado 3 de mayo.

“Encontramos en las afueras, en la entrada de la Unidad Deportiva, a las personas pidiendo apoyo y siendo agredidas por las abejas. Le comento a mi compañero: ‘Oríllate, párate, vamos a ayudarlas’. No llegamos hasta el punto inicial donde se nos había solicitado el apoyo. Nos paramos, orientamos a la gente, subimos a la ambulancia la mayor cantidad de lesionados y dimos prioridad a mujeres y niños”, relató en un video.

En ese sentido, la rescatista informó que el personal que acudió a brindar auxilio también resultó afectado por las picaduras.

Relató que la primera ambulancia que llegó a la emergencia trasladó a seis menores y un adulto que estaban lesionados por las agresiones de las abejas.