Muere Mauricio Fernández, Alcalde con licencia de San Pedro Garza García

Mauricio Fernández Garza, Alcalde con licencia del municipio San Pedro Garza García, Nuevo León, falleció este martes 23 de septiembre. El empresario y político del Partido Acción Nacional, murió a los 75 años, tras padecer cáncer de pulmón.

El 15 de septiembre de 2025, Fernández Garza solicitó licencia para separarse de su cargo –por cuestiones de salud vinculadas con su tratamiento en contra del cáncer– y así iniciar con un periodo de transición para entregar la administración a Mauricio Farah Gebara, Secretario del Ayuntamiento de San Pedro Garza García.

”Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto”, dijo Fernández Garza en su cuenta de la red social X, reiterando lo que ya había señalado en un conferencia de prensa previa, en la cual señaló que los tratamientos médicos fueron suspendidos y que dejaría su salud “a la buena de Dios”.

“Con un compromiso inquebrantable trabajó durante toda su vida para impulsar al municipio de San Pedro Garza García como uno de los más modernos, innovadores e importantes del País. Puso todos sus esfuerzos en hacer de San Pedro un lugar seguro, pero también un epicentro cultural y ejemplo de urbanidad. Sin duda alguna, Mauricio Fernández se va con la satisfacción de haber cumplido con el honor más grande que se puede tener: servir a su comunidad hasta el último momento...”, escribió el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, también en X.

¿Quién era Mauricio Fernández Garza?

Fernández Garzaa nació el 12 de abril de 1950. Realizó sus estudios en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, donde se graduó en Administración Industrial en 1970. Cursó estudios de posgrado en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se graduó en Administración en el IPADE en 1972 y obtuvo su maestría en administración en el Tecnológico de Monterrey en 1974.

Era empresario y político del Partido Acción Nacional, donde fue consejero nacional y candidato a la gubernatura de Nuevo León. Fue electo varias veces como Alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, en los periodos de 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2027.

Fue Senador de la República en las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Unión de 1994-2000, tiempo durante el que además desempeñó el cargo de presidente de la Comisión de Cultura del Senado y participó como vicepresidente en otras dos comisiones.

En el campo de los negocios fue consejero de diversas empresas como BBVA, Grupo Industrial Alfa, Versax, Hylsamex, Sigma Alimentos, Alpek, y Pigmentos y Óxidos.