Muere menor por complicaciones asociadas a sarampión en Tlaxcala

Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud de Tlaxcala, informó que un niño de un año con un mes de nacido murió debido a complicaciones con el sarampión.

En un comunicado subido a sus redes sociales, señaló que el cuadro clínico del infante tenía un esquema de vacunación incompleto, pues no contaba con la dosis de antisarampión correspondiente.

“El pasado 25 de enero, el menor presentó fiebre de 38 grados, y el 27 de enero, exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retro auriculares, por lo que recibió medicamentos sin valoración médica”, explicó.

Recordó que ante la dificultad respiratoria que presentaba, su madre acudió a un médico, y posteriormente llevó a su hijo al Hospital General de San Pablo del Monte, en Puebla, donde ingresó el 28 de enero, presentando deterioro general con dificultad respiratoria.

“Se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión. (...) El avance de la enfermedad complicó su estado de salud, por lo que falleció este 30 de enero”, señaló.

En ese sentido, el sector salud exhortó a padres de familia a que lleven a vacunar a sus hijos, como parte de las acciones para proteger su salud, y llama a la población a revisar sus cartillas de vacunación para que, en caso de que les falten dosis por aplicar, acudan a recibirlas a los macrocentros de vacunación o a los Centro de Salud en el estado.

Vacunación por sarampión cayó en primer año de AMLO

La vacunación contra el sarampión cayó en 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia de Covid-19. En ese periodo se retrasaron los procesos de compra, como resultado de la búsqueda de ahorros en sintonía con la política de austeridad. Los biológicos fueron comprados tres meses antes de acabar el año y en menor cantidad de las dosis requeridas.

Ese año, 1 millón 500 mil niñas y niños de 1 y 6 años que debían recibir el biológico contra el sarampión no fueron vacunados.

Hasta el momento, México registra 7 mil 624 casos de sarampión acumulados entre 2025 y 2026. Esto nos coloca en riesgo de perder el certificado internacional de país libre del virus otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016. Ante el brote que inició en enero de 2025, hay países como España y Canadá, que ya perdieron ese estatus, el primero apenas el pasado 27 de enero y el segundo desde el año pasado. Estados Unidos también será revisado por la OPS.

En nuestro país, el secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que la caída en la vacunación obedeció a la pandemia de Covid, entre 2020 y 2021. No obstante, documentos oficiales confirman que la disminución inició desde antes.

Esto significa que 1.5 millones de menores en edad de ser inmunizados no recibieron el biológico. Así lo confirmó el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) en los datos entregados a la Auditoría Superior de la Federación, publicados en la auditoría número 172-DS.

A esta situación se suma otro elemento: en años previos, los contratos se realizaban en el primer trimestre del año, pero en 2019 López Obrador ordenó aplicar una política de “austeridad” y ahorrar en todas las compras, incluyendo fármacos, alterando los procesos de adquisiciones.

Entre enero y junio de 2019, Birmex sólo había conseguido 439 mil dosis de triple viral de la empresa Merck Sharp & Dohme Corp. Apenas 10 % del total requerido para todo el año, como consta en el registro de compras y facturas obtenidas por transparencia.

La compra de más de 3 millones de vacunas contra el sarampión —el mayor volumen de dosis del año— se concretó hasta el 12 de septiembre, tres meses antes de terminar el año. Pero ni siquiera fueron aplicadas en el último trimestre: 1.4 millones de dosis estuvieron en almacenes hasta enero de 2020 por incumplir con especificaciones de calidad, según documentó la Auditoría Superior de la Federación.