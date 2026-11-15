$!Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara, tras ser hospitalizado

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cartel de Guadalajara, falleció en un hospital privado de Guadalajara, Jalisco, luego de que fue trasladado el viernes desde el centro penitenciario de Puente Grande.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el fallecimiento de Félix Gallardo la tarde de este domingo 15 de noviembre.

Indicó que, según reportes médicos, el también conocido como “Jefe de Jefes”, presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas de este domingo.