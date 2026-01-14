Muere mono saraguato a causa del gusano barrenador, en Palenque, Chiapas

Un ejemplar macho de mono saraguato, especie en peligro de extinción, murió el 4 de diciembre de 2025, en el municipio de Palenque, Chiapas, debido a una infestación de gusano barrenador del ganado, según confirmaron fuentes consultadas por el diario Excélsior. Este caso se configuró como la primera muerte de un animal de vida silvestre en México por esta plaga, que se creía erradicada desde 1991.

El primate, de aproximadamente cinco años de edad, fue hallado en muy malas condiciones por pobladores, después de caer de lo alto de un árbol, por lo que fue trasladado de inmediato a un consultorio veterinario privado, donde se dio aviso a la Oficina de Representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas. Los inspectores de dicha institución decidieron llevar al ejemplar a la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) “Los Susurros”, ubicada en la carretera Palenque-Ruinas.

Los médicos veterinarios de “Los Susurros” extrajeron las larvas de la lesión en el miembro anterior izquierdo del primate, que tras ser enviadas al laboratorio especializado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), resultaron positivas para gusano barrenador del ganado. Debido a lo profundo de la herida en la extremidad y los daños provocados por el parásito, el mono saraguato perdió la vida y fue enterrado siguiendo todos los protocolos sanitarios.

La Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que el caso se reportó el 2 de diciembre de 2025. Durante la observación del ejemplar, se identificaron lesiones con miasis en el miembro anterior izquierdo, por lo que se notificó al SENASICA para la identificación de la larva, que confirmó se trataba de un caso de gusano barrenador del ganado. “El ejemplar, de alrededor de cinco años, falleció a causa de las lesiones. Hasta el momento, no se reportó la identificación de otros miembros de la tropa con miasis, es el único caso reportado en esta especie”, subrayó la Semarnat.

La institución federal agregó que, a través de la Dirección General de Vida Silvestre, ha fortalecido acciones preventivas y de difusión en sus oficinas de representación estatales, incluyendo la distribución de material informativo, trípticos y pláticas sobre la identificación y tratamiento de miasis y casos con gusano barrenador del ganado, con el objetivo de detectar y canalizar oportunamente los casos a Senasica.

La autoridad ambiental se refirió a la muerte de un mono saraguato de la especie Alouatta palliata, cuando la especie que habita en Palenque es Alouatta pigra. Ambas especies se distribuyen en diferentes áreas geográficas de México: Alouatta palliata mexicana habita principalmente en el sur de Veracruz, Tabasco, norte de Oaxaca y norte de Chiapas, mientras que Alouatta pigra, también conocida como mono aullador negro guatemalteco, es de distribución geográfica restringida en el sur de México, presentándose solamente en Campeche, Chiapas y la península de Yucatán.

Chiapas es el estado que más casos acumulados de gusano barrenador del ganado, con cinco mil 408, principalmente en bovinos, pero también en perros y gatos. Según los tableros de seguimiento publicados por Senasica, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026, al pasar de 13 mil 217 a 13 mil 335 registros. El incremento semanal se concentró en el sur-sureste del país, donde históricamente se han acumulado más reportes.

En términos absolutos, el incremento se observó en los estados de Veracruz, con 32 casos más al pasar de mil 931, a mil 963; Chiapas, con 29 al pasar de cinco mil 379, a cinco mil 408; y Oaxaca con 23, al pasar de dos mil 032, a dos mil 055. Según el último corte de la semana epidemiológica 2 de 2026, Chiapas sigue siendo el estado con más casos acumulados con cinco mil 408, seguido de Oaxaca con dos mil 055, Veracruz con mil 963, Yucatán con mil 537 y Tabasco con mil 087.

Pese a este repunte, la SADER y Senasica informaron que, al 7 de enero de 2026, había 492 casos activos de gusano barrenador del ganado, lo que representó una reducción de 57 por ciento respecto al pico de mil 145 casos reportado el 10 de diciembre de 2025. “Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, la atención oportuna y los protocolos estrictos han logrado que el 95.7 por ciento del total de 492 casos activos al 7 de enero se localicen en nueve estados: Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla”, detalló el documento. Las autoridades precisaron que los estados de Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro ya se encuentran libres de la plaga, por la atención oportuna de la emergencia.

El primatólogo Gilberto Pozo Montuy, director ejecutivo de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta A.C. (COBIUS), resaltó al citado diario, la necesidad de realizar muestreos de campo de la población de monos saraguato y otras especies silvestres de la región, para descartar la existencia de más casos de gusano barrenador del ganado. Señaló que sólo teniendo una evaluación con evidencia y datos se pueden tomar decisiones, con el fin de prevenir una emergencia ecológica por la presencia del parásito.

Subrayó que el mono saraguato es una especie especialmente vulnerable al gusano barrenador del ganado, porque frecuentemente sufre de heridas o rasguños donde se pueden alojar las larvas, por caídas y peleas entre las tropas, que son muy difíciles de observar, debido a que todo el tiempo se la pasan en lo alto de los árboles.

Hasta la fecha en que se confirmó el caso del mono saraguato, sólo se conocían cuatro casos de gusano barrenador del ganado en aves silvestres y ejemplares exóticos en cautiverio, en Tabasco y Yucatán. Los animales con miasis fueron un gavilán pollero, una paloma, un ciervo rojo y un búfalo de agua, que aparentemente salieron adelante después del tratamiento médico.

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) advirtió que la mayor preocupación son los ejemplares de vida silvestre, porque los animales bajo cuidado profesional en UMA’s y Predios o Instalaciones que manejan Vida Silvestre en Forma Confinada (PIMV’s), son monitoreados las 24 horas del día. La doctora Marie Palma Irizarry, representante de la AZCARM, explicó a Excélsior que los ejemplares silvestres suelen ocultarse o desplazarse hacia zonas remotas cuando presentan lesiones, lo que dificulta su localización y reduce la probabilidad de un diagnóstico oportuno.

La experiencia internacional demuestra que poblaciones pequeñas de especies amenazadas pueden sufrir mortandad masiva por la presencia de la plaga, como ocurrió entre 2016 y 2017 con los ciervos de los Cayos de la Florida, en Estados Unidos. Ese brote de gusano barrenador del ganado ocasionó la muerte de 135 ejemplares en las islas de Big Pine y No Name Key, de una subespecie en peligro de extinción. Los machos maduros obtuvieron la tasa de mortandad más alta de Key deer durante la epidemia del gusano barrenador en Florida, en 2016, que ocurrió durante la corrida, cuando los machos compiten por la dominancia para aparearse.

El caso de muerte del mono saraguato en Palenque adquirió mayor relevancia porque las autoridades no lo habían hecho público, pese a que los habitantes de ejidos y rancherías pueden jugar un papel muy importante en la vigilancia y detección de nuevos brotes de la plaga en animales de vida silvestre.

En noviembre de 2024, la UMA “Los Susurros” realizó una polémica amputación de la mano izquierda y dos dedos de la mano derecha de una hembra de mono saraguato, que resultó electrocutada en Balancán, Tabasco, a pesar de que reconocidos expertos ofrecieron su apoyo para explorar la posibilidad de someterla a una cirugía reconstructiva. En aquella ocasión, se dio a conocer que la UMA es muy pequeña y sin recursos económicos, donde sus médicos veterinarios sólo tienen experiencia en ganado y pequeñas especies, además de que no contaban con Plan de Manejo para mono saraguato. A 14 meses de ocurrida la cirugía, la Profepa no ha informado sobre la monita, si es que sobrevivió, dónde se encuentra y en qué condiciones.

El mono saraguato se encuentra en peligro de extinción en México. Entre los meses de mayo y junio de 2024, la población de mono saraguato del sureste del país sufrió una grave disminución, debido a las altas temperaturas, que provocó la muerte masiva por golpes de calor y deshidratación. Según el monitoreo, en Tabasco perdieron la vida 286 ejemplares, entre machos, hembras y crías, mientras que en Chiapas, Veracruz y Campeche, el número de monos saraguato que murieron superó los 60 individuos.

El Senasica implementó un plan emergente para entidades como Tamaulipas que en una semana acumuló tres casos de gusano barrenador del ganado, así como en el norte de Veracruz, el cual incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles, como estrategia de supresión.

El 3 de diciembre de 2025, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos. El impacto económico es severo: debido a la presencia de la larva (Cochliomyia hominivorax), el Gobierno de Estados Unidos cerró su frontera al ganado mexicano, lo que derivó en pérdidas por mil 90 millones de dólares en exportaciones entre enero y octubre de 2025, una caída drástica frente a los mil 425 millones de dólares obtenidos en el mismo periodo de 2024.

Para combatir la plaga, el Gobierno Federal mexicano ha invertido aproximadamente dos mil 122 millones de pesos en vigilancia y tratamiento. Además, se espera que en el primer semestre de 2026 inicie operaciones la planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, con una capacidad de 100 millones de especímenes por semana para fortalecer la barrera biológica del país. Al 8 de enero de 2026, la planta de moscas tenía 48 por ciento de avance.

Brooke Rollins, titular de la Secretaría de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés), dispuso de una inversión de 21 millones de dólares para renovar la planta de fabricación de moscas estériles, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas. Este operativo forma parte del Plan de Acción Conjunto entre México y Estados Unidos, que fortalece la cooperación bilateral frente a esta amenaza zoosanitaria.