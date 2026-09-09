Muere Óscar Mario Beteta, referente de la radio mexicana, a los 63 años

El periodista y conductor Óscar Mario Beteta Ojeda murió la noche de este 9 de septiembre, a los 63 años, tras una enfermedad que se agudizó en los últimos meses. Contaba con más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación y era colaborador del diario El Financiero con la columna En petit comité.

Beteta Ojeda nació el 13 de enero de 1963 en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Anáhuac y una maestría en Finanzas en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido. Antes de incorporarse a los medios, se desempeñó en instituciones financieras como Banamex, Banca Serfin y Multibanco Comermex, además de haber trabajado como corredor de bolsa.

Su ingreso a la comunicación se dio en Canal 40, donde condujo el programa de análisis Visión 40. Posteriormente encabezó el programa radiofónico Los Tiempos de la Radio, espacio que dirigió durante tres décadas y que dejó de conducir dos años antes de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera recibió el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica en 1981, el Premio Nacional de Economía en 1983, el Calendario de Oro al mejor conductor de un programa noticioso en radio en 2007 y tres Premios Nacionales de Periodismo. También fue condecorado con la presea José Pagés Llergo y con el galardón al mejor programa radiofónico que otorga La Casa del Periodista. Fue incluido en más de una ocasión en la lista Los 300 que elabora anualmente la publicación Líderes Mexicanos.

Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Economía, expresó sus condolencias por el fallecimiento.

“Encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos, descansa en paz”, escribió el funcionario federal.

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, lo describió como un “gran periodista mexicano y una voz reconocida de la radio en nuestro país”.

Añadió que Beteta Ojeda dejó “una trayectoria que merece todo nuestro reconocimiento, pero también el recuerdo de un hombre cercano, inteligente y comprometido con México”, en un mensaje difundido mediante sus redes sociales.

El periodista Joaquín López-Dóriga Velandia, ex compañero de radiodifusora, confirmó públicamente el deceso en un video publicado en sus redes sociales.

El locutor Mariano Osorio lo definió como “un referente en el análisis de asuntos económicos y políticos”, mientras que el conductor Manuel López San Martín lo recordó como “una voz reconocida del periodismo y la radio mexicana”.

Javier Solórzano Zinser, compañero de empresa del periodista, explicó en transmisión en vivo que Beteta Ojeda enfrentaba un padecimiento que se agravó progresivamente.

“Tenía una enfermedad que se le fue incrementando, se le fue haciendo más aguda. De esas enfermedades que sabemos que son muy rudas, salir de ellas. Hasta el último momento trató de estar siempre presente”, señaló.

La muerte del conductor deja vacante uno de los espacios de opinión económica y política con mayor permanencia en la prensa escrita mexicana.

Su columna En petit comité había publicado su entrega más reciente el 4 de septiembre pasado, dedicada al lugar de América Latina en la estrategia geopolítica de Estados Unidos.