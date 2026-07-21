Muere presunto jefe de sicarios del CJNG en enfrentamiento en Colima

Miguel “N”, alias “El Topo”, presunto jefe de sicarios de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, perdió la vida este 21 de julio durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Manzanillo, Colima. En la misma acción también murió su escolta personal, identificado como Enrique “N”, alias “Cobos”.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Colima, el despliegue operativo contra la célula criminal comprendió dos eventos distintos. En la primera intervención, las fuerzas de seguridad detuvieron a Yanet “N”, presuntamente vinculada con el grupo delictivo, y aseguraron armamento, cargadores abastecidos y dosis de narcóticos.

En la segunda acción, los elementos participantes fueron atacados con disparos de arma de fuego.

“En estricto apego al marco jurídico vigente y en legítimo uso de la fuerza, repelió la agresión”, señaló la dependencia estatal en su informe respecto al operativo.

“Como resultado de dicho enfrentamiento fue abatida una persona identificada como Miguel ‘N’ alias ‘El Topo’, quien se presume que es jefe de sicarios de la facción de esa organización criminal; así como también su escolta personal, identificado como Enrique ‘N’, alias ‘Cobos’”, indicó el texto de la FGE.

En el sitio del enfrentamiento, los peritos aseguraron dos armas largas, además de diversos cartuchos de distintos calibres y casquillos percutidos.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Colima, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la propia FGE. El despliegue táctico estuvo a cargo de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima.

A “El Topo” se le atribuía la coordinación de homicidios, extorsiones y desapariciones en la región, por lo que era considerado objetivo prioritario para las autoridades.

La acción forma parte del esquema de mesas de seguridad del Gobierno federal, cuyo propósito consiste en afectar las capacidades operativas de los grupos generadores de violencia mediante operaciones coordinadas de inteligencia, investigación y reacción táctica.

La FGE de Colima indicó que las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades penales correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia de la persona detenida conforme al marco legal.

El CJNG, con sede en Guadalajara, Jalisco, opera en prácticamente todo el territorio nacional y desde 2025 figura en la lista de organizaciones terroristas designadas por el Gobierno de Estados Unidos.