Muere priista Francisco Rojas, ex director Pemex y CFE

Francisco José Rojas Gutiérrez, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -durante los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto-, así como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), murió la noche del 31 de octubre de 2025, a los 81 años de edad.

Al día siguiente, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, lamentó -a través de su cuenta de la red social X- el fallecimiento de Rojas Gutiérrez, a quien describió como “un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público. Fue director de Pemex y de la CFE, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura. Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y a quienes compartieron con él camino y convicciones. Descanse en paz.”, escribió “Alito”.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se sumó a las condolencias diciendo que “lamentamos profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un priista ejemplar y servidor público de gran trayectoria, comprometido siempre con México”.

El Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro recordó al militante priista como un hombre que “dejó una huella de liderazgo, talento y convicción” y sobre su Administración en la CFE y Pemex, señaló que sirvió a las instituciones con “entrega y visión”.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a quienes compartieron con él ideales y trabajo por nuestro país. Descanse en paz”, escribió la bancada priista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, también en X.

En tanto que Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, también se sumó a las condolencias por el fallecimiento del ex funcionario federal, a quien reconoció como su amigo, además de que dijo, era un ejemplo de generosidad y honestidad.

“Hace unos minutos me enteré del sensible fallecimiento de mi amigo Paco Rojas. México perdió a un gran político y hombre de bien. Amó profundamente a la patria y siempre fue leal a sus principios y convicciones. Francisco Rojas nos deja su ejemplo de generosidad y honestidad. Un abrazo fraterno a su familia, amigos y a los compañeros de la LXI legislatura que coordinó con sabiduría”, expresó en X, el ex gobernador de Coahuila.

“Con tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un hombre comprometido con México y con nuestro partido. Su legado en Pemex, CFE y en la Cámara de Diputados refleja su vocación de servicio. Mi abrazo solidario a su familia y seres queridos. QEPD”, comentó en X, por su parte, Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República.

Por su parte, la actual directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, lamentó el fallecimiento del ex director de la Comisión Federal de Electricidad y también expresó sus condolencias.

“Mi más sentido pésame a amigos y familiares de Don Francisco Rojas Gutiérrez, ex director de la CFE. Mis oraciones con ustedes en este difícil momento”, escribió la funcionaria federal, en su cuenta de X, antes Twitter.

“En Petróleos Mexicanos lamentamos con profundo dolor el sensible fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, Director General de Pemex (1987-1994). Extendemos nuestra solidaridad y pronta resignación a familiares y amigos por esta lamentable pérdida. Descanse en paz”, subrayó Pemex, en su cuenta de la red social X.