Muere Roberto Arellano Acevedo, conductor agredido tras arrollar a aficionados en Los Cabos

Roberto Arellano Acevedo, el automovilista que arrolló a un grupo de aficionados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas, Baja California Sur, falleció el 30 de junio de 2026 a consecuencia de las lesiones craneoencefálicas y en órganos internos que sufrió tras ser agredido por la multitud.

El deceso fue confirmado a las 9:43 horas por Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, quien lo informó a través de un mensaje en redes sociales. “Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado, hoy a la 9:43 am. Nuestras condolencias a la familia”, publicó el funcionario municipal.

Arellano Acevedo, prestador de servicios turísticos y padre de dos hijas, permanecía internado en estado crítico en el Hospital Juan María de Salvatierra, en La Paz, a donde había sido trasladado para recibir atención especializada luego de presentar un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio de 2026 sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la zona turística de Cabo San Lucas. Cientos de aficionados celebraban el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia en el Mundial cuando un grupo de personas comenzó a sacudir un automóvil Volkswagen negro conducido por Arellano Acevedo. Instantes después, el vehículo avanzó entre la multitud y atropelló a 17 personas.

Tras el atropellamiento, varios asistentes bajaron por la fuerza al conductor y lo golpearon mientras permanecía en el suelo. Las autoridades rescataron a Arellano Acevedo en calidad de detenido y lo trasladaron de emergencia a un hospital de la zona.

La Fiscalía General del Estado de Baja California Sur confirmó el fallecimiento del conductor, aunque no detalló las causas médicas específicas del deceso. La Procuraduría General de Justicia de la entidad mantiene abiertas las investigaciones tanto por el atropellamiento como por la golpiza contra Arellano Acevedo, con el fin de determinar responsabilidades. Hasta el momento no se reportan personas detenidas por la agresión contra el automovilista.

Cuatro de los peatones atropellados continuaban hospitalizados. Entre ellos se encontraba Joaquín Espinosa Rangel, arquitecto originario de Toluca que, según sus familiares, no participaba en las provocaciones durante los festejos. Su familia inició una colecta para cubrir una cuenta médica que superaba un millón 400 mil pesos, luego de que el arquitecto fuera sometido a una craneotomía de urgencia.

Tras la repercusión del caso, los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, en coordinación con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, anunciaron operativos especiales y cierres viales para los siguientes partidos del torneo mundialista, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de violencia durante los festejos futbolísticos.

El incidente ocurrió en el marco de las celebraciones que se realizaron en distintas ciudades del país tras la clasificación de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final del Mundial.