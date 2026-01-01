Muere una persona más y suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Una persona más falleció este 1 de enero tras permanecer hospitalizada por las lesiones sufridas durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se trata de Hilda Alcántara, de 73 años.

Con este deceso, la cifra total de víctimas mortales por el incidente, registrado el 28 de diciembre en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca de Juárez, aumentó a 14 personas, según confirmó la Secretaría de Marina.

La dependencia federal informó, a través de sus canales oficiales de comunicación, que la adulta mayor recibía atención médica especializada como consecuencia directa del percance ferroviario.

La institución lamentó el deceso y aseguró mantener la coordinación con las autoridades competentes para brindar una atención integral a los afectados.

El siniestro se suscitó en el tramo ubicado en las cercanías de la comunidad de Nizanda, perteneciente al municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Desde el momento del accidente, diversos cuerpos de emergencia y elementos de la Semar se desplegaron en la zona para realizar labores de rescate y traslado de los heridos hacia centros hospitalarios de la región.

“La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados”, detalló la institución respecto al caso de Alcántara.

En el mismo mensaje, el organismo expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de la víctima.

La administración federal no ha proporcionado mayores detalles respecto al estado de salud de otras personas que pudieran continuar bajo observación médica tras el descarrilamiento.

Las investigaciones para determinar las causas técnicas del incidente en Oaxaca continúan por parte de las instancias de seguridad y transporte del Gobierno federal.