Muere uno de los seis trabajadores lesionados en la explosión de la Refinería Salina Cruz, confirma Pemex

En el mensaje, Pemex señaló que “con profundo pesar, la institución confirma el fallecimiento de uno de los empleados mientras recibía atención médica especializada durante su traslado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México”.

El fallecimiento fue confirmado a través de un comunicado oficial difundido por la empresa productiva del Estado.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este miércoles que uno de los seis trabajadores lesionados en la explosión ocurrida el pasado 11 de mayo en la Refinería Salina Cruz murió mientras era trasladado a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.

Añadió que la empresa “extiende sus más sentidas condolencias y manifiesta su total solidaridad con familiares y amigos ante esta lamentable pérdida” y que brindará a los deudos “todo el apoyo necesario conforme a los protocolos de asistencia institucionales”.

El trabajador fallecido fue identificado por el Comité Ejecutivo Local de la Honorable Sección Número 38 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana como el ingeniero Víctor López Matuz.

En su comunicado, la representación sindical afirmó: “Lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Ing. Víctor López Matuz”.

Agregó que expresan “sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, deseándoles pronta resignación y fortaleza ante tan irreparable pérdida” y concluyó con un “descanse en paz”.

Pemex indicó que, además del trabajador fallecido, el resto de las personas lesionadas continúa recibiendo atención médica especializada en unidades de alta especialidad y centros hospitalarios locales. La empresa aseguró que “la condición de salud de cada trabajador cuenta con monitoreo permanente por parte de los servicios médicos para asegurar su cuidado integral”.

El incidente que derivó en estas lesiones ocurrió la noche del lunes 11 de mayo.

De acuerdo con lo informado por Pemex este martes, la explosión se registró al interior de la refinería en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros 2, donde al menos seis personas resultaron afectadas.

El reporte indica que tres de los lesionados eran trabajadores de Pemex y otros tres pertenecían a una empresa externa. Todos fueron trasladados de inmediato a recibir atención médica.

La explosión provocó la movilización de personal especializado para contener la emergencia. Pemex informó que el evento quedó bajo control, que continuaron las operaciones en el complejo industrial y que “el centro de trabajo mantiene su operación normal y garantiza el abasto de productos para la región”, postura que también confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Autoridades estatales también activaron sus protocolos tras el siniestro. El Gobierno de Oaxaca y la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos informaron que “por conducto de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), se supervisaron asentamientos cercanos, en donde no se reportan daños estructurales de las viviendas”.

El incidente en Salina Cruz se suma a una serie de eventos recientes en distintas instalaciones de Pemex, que han incluido estruendos, incendios y fugas en refinerías como la Miguel Hidalgo, en Tula, y la Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco.

En el caso de la refinería de Tula, la empresa señaló que no hubo personas lesionadas ni daños a las instalaciones, mientras que en Dos Bocas se han registrado incendios y un siniestro que en marzo dejó cinco muertos.

A ello se agrega el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México detectado en febrero y posteriormente atribuido a la fuga de un oleoducto, hecho que fue “deliberadamente ocultado”, según informó el Grupo Interinstitucional del gobierno federal.