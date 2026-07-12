$!Mueren 10 personas tras choque e incendio de vehículos en carretera Tepic-Guadalajara

Un fuerte choque e incendio de varios vehículos dejó como saldo 10 personas muertas y otras 10 lesionadas y trasladadas a hospitales de Nayarit y Jalisco.
El accidente fue registrado en la carretera Federal 15D Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco.
Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos del Estado fueron alertados por Protección Civil, quienes atendían el choque entre dos tractocamiones.
Durante las labores de atención, un tercer tractocamión impactó la escena del incidente, provocando un accidente de mayor magnitud.
Como consecuencia de este segundo impacto, tres vehículos particulares y dos tractocamiones fueron consumidos en su totalidad por el fuego. Asimismo, otros dos vehículos particulares y una unidad oficial Dodge Charger de la Guardia Nacional resultaron con daños materiales.
Tras los impactos y el incendio de varios vehículos, 10 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica en hospitales de Tepic, Nayarit, y Guadalajara, Jalisco.
La circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras personal del Servicio Médico Forense y de las autoridades investigadoras continúa con las diligencias correspondientes, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.