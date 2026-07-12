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Accidente

Mueren 10 personas tras choque e incendio de vehículos en carretera Tepic-Guadalajara

El accidente fue registrado en la carretera Federal 15D Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/07/2026 18:42
12/07/2026 18:42

Un fuerte choque e incendio de varios vehículos dejó como saldo 10 personas muertas y otras 10 lesionadas y trasladadas a hospitales de Nayarit y Jalisco.

El accidente fue registrado en la carretera Federal 15D Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco.

Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos del Estado fueron alertados por Protección Civil, quienes atendían el choque entre dos tractocamiones.

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Durante las labores de atención, un tercer tractocamión impactó la escena del incidente, provocando un accidente de mayor magnitud.

Como consecuencia de este segundo impacto, tres vehículos particulares y dos tractocamiones fueron consumidos en su totalidad por el fuego. Asimismo, otros dos vehículos particulares y una unidad oficial Dodge Charger de la Guardia Nacional resultaron con daños materiales.

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Tras los impactos y el incendio de varios vehículos, 10 personas perdieron la vida y otras 10 resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica en hospitales de Tepic, Nayarit, y Guadalajara, Jalisco.

La circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras personal del Servicio Médico Forense y de las autoridades investigadoras continúa con las diligencias correspondientes, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos.

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