$!Mueren 10 personas tras choque e incendio de vehículos en carretera Tepic-Guadalajara

Un fuerte choque e incendio de varios vehículos dejó como saldo 10 personas muertas y otras 10 lesionadas y trasladadas a hospitales de Nayarit y Jalisco.

El accidente fue registrado en la carretera Federal 15D Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco.

Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos del Estado fueron alertados por Protección Civil, quienes atendían el choque entre dos tractocamiones.