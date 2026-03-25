Mueren 13 mexicanos bajo custodia migratoria de Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 13 connacionales mexicanos perdieron la vida en operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en el marco de una oleada de detenciones que ha afectado a 177 mil 192 mexicanos desde el 20 de enero de 2025.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE, detalló que las víctimas tenían entre 19 y 69 años y que los casos se registraron en los estados de California, Georgia, Arizona, Texas, Florida, Missouri e Illinois.

Precisó que seis de las muertes se debieron a complicaciones médicas, cuatro se quitaron la vida, dos ocurrieron durante operativos y una en un tiroteo en Dallas, Texas.

“Es un tema que es absolutamente doloroso, desgarrador y por supuesto además absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia”, declaró Velasco.

La Cancillería ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas al Gobierno de Estados Unidos para expresar su preocupación y rechazo ante los fallecimientos, y ha recibido 12 respuestas con la apertura de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.

Además, familiares de las víctimas han presentado dos demandas, mientras se integran expedientes en los casos restantes.

”En todos los casos se han abierto investigaciones por parte de la oficina de responsabilidad profesional y naturalmente estaremos dando un seguimiento muy puntual a los resultados de cada una de estas investigaciones”, afirmó.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, reportó que de los 177 mil 192 connacionales detenidos por el ICE, más de 13 mil 700 permanecen confinados.

De la Fuente señaló que desde el 20 de enero se brindó apoyo consular a 152 mil 625 personas en proceso de repatriación, de las cuales 152 mil ya regresaron a México.

”Desde el inicio de este Gobierno la presidenta nos instruyó que pusiéramos especial cuidado en la atención y la protección de nuestras y nuestros connacionales en el exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos”, expuso.

La red consular mexicana ha realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, otorgado 20 mil 908 asesorías legales y mantiene 5 mil 285 casos en litigio.

De forma adicional, se han llevado a cabo mil 101 visitas extraordinarias a centros de detención y 752 jornadas de protección preventiva, y se han reforzado 20 consulados con 28 contrataciones de personal especializado.

Respecto a los recursos económicos destinados a la atención de connacionales, Velasco informó que se han ejercido más de 31 millones de pesos de un fondo anual de 115 millones de pesos, con 2 mil 334 personas beneficiadas y 128 casos de representación legal en materia migratoria y penal.