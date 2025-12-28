Mueren 13 personas por descarrilamiento de Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que 13 personas murieron y 98 resultaron lesionadas tras el descarrilamiento de un tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) este 28 de diciembre de 2025. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Nizanda, en el estado de Oaxaca, cuando la máquina principal de la unidad se salió de la vía mientras circulaba sobre la Línea Z del sistema ferroviario.

Según un comunicado oficial emitido por la SEMAR, en el convoy viajaban 241 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones. De la cifra total de heridos, 36 personas fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica, mientras que el resto no presentó lesiones de gravedad; asimismo, se reportó que 139 personas se encuentran fuera de peligro tras el percance registrado en el kilómetro Z-230+290 con dirección a Matías Romero Avendaño.

Salomón Jara Cruz, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, instruyó el despliegue de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, la Policía Vial Estatal y servicios de emergencia para atender el siniestro. Por su parte, la dependencia federal movilizó a 360 elementos navales, 20 vehículos terrestres, cuatro ambulancias terrestres, tres unidades aéreas y un dron táctico para las tareas de rescate y el levantamiento de información técnica en la zona.

“Se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso”, detalló la SEMAR respecto a las acciones emprendidas de forma inmediata. La institución federal manifestó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y reafirmó su compromiso de actuar con transparencia y apego a la ley en la atención a los afectados y el esclarecimiento de las causas del descarrilamiento.

El Gobierno del Estado de Oaxaca informó que dará seguimiento puntual a la evolución del estado de salud de los involucrados conforme se genere información confirmada por las instancias competentes. Las autoridades federales adelantaron que ampliarán los datos técnicos y operativos a través de canales oficiales para mantener informada a la población sobre las implicaciones de este accidente en la infraestructura del Istmo de Tehuantepec.