Mueren cinco personas en desplome de aeronave de SEMAR en Texas

Confirman la muerte de cinco de las ocho personas que viajaban en una aeronave de la Secretaría de Marina (SEMAR) al caer en inmediaciones de Galveston, Texas, durante una misión de apoyo médico entre México y Estados Unidos. La aeronave realizaba un traslado especializado en coordinación con la Fundación Michou y Mau cuando se desplomó en la zona costera del condado de Galveston, en territorio de Estados Unidos.

Según los reportes oficiales, en el vuelo viajaban ocho personas, entre cuatro tripulantes navales y cuatro civiles, incluidos un paciente pediátrico y personal médico que se dirigían a recibir atención especializada. La aeronave, un King Air con matrícula ANX-1209, realizaba su aproximación en las inmediaciones de Galveston cuando presentó un incidente que derivó en el desplome en aguas cercanas a la bahía.

Tras el accidente, autoridades mexicanas y de Estados Unidos activaron de inmediato protocolos de búsqueda y rescate con participación de la Guardia Costera de Estados Unidos y cuerpos de emergencia locales. Inicialmente, la Semar reportó seis personas rescatadas, cuatro con vida y dos sin vida, al tiempo que continuaban las labores para localizar a dos ocupantes que permanecían en el interior de la aeronave siniestrada.

En una actualización posterior, autoridades mexicanas y locales de Galveston confirmaron que el número de personas fallecidas aumentó a cinco, mientras que dos sobrevivientes permanecieron bajo atención médica y una persona fue reportada como no localizada. Según la información proporcionada a las autoridades mexicanas por el Departamento de Policía de Galveston, entre las víctimas se encontraron integrantes de la SEMAR, el paciente trasladado y personal médico que participaba en la misión especial.

La Semar indicó que la operación formaba parte del Plan Marina, en apoyo a la Fundación Michou y Mau, dedicada al traslado de pacientes, principalmente menores con quemaduras graves, hacia unidades médicas especializadas en Estados Unidos. La dependencia informó que se mantienen coordinaciones con el Consulado de México en Houston para los trámites consulares correspondientes y la atención a familiares de las víctimas del accidente aéreo.

Las autoridades mexicanas señalaron que se realizarán investigaciones en conjunto con instancias de Estados Unidos para determinar las causas del desplome, incluidas posibles fallas técnicas y las condiciones en que se desarrolló la aproximación de la aeronave.

La Semar reiteró su compromiso con la seguridad de sus operaciones aéreas y con la continuidad de las misiones de apoyo humanitario, e indicó que continuará informando conforme se cuente con datos confirmados respecto a las indagatorias y a la situación de los sobrevivientes.

En la zona de la bahía de Galveston se mantuvieron las labores de búsqueda en agua y superficie para la localización del ocupante que permaneció como no localizado, con apoyo de equipos especializados de rescate y buceo.

Autoridades de ambos países prevén que los resultados de las investigaciones técnicas definan las medidas que se adoptarán en materia de operación aérea y coordinación binacional en futuras misiones médicas entre México y Estados Unidos.