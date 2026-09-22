Mueren cinco recién nacidos en UCIN del IMSS Durango; Villegas acusa hermetismo

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, Durango.

Según el IMSS, tres de los fallecimientos ocurrieron el 15 de septiembre, otro bebé murió el día 18 y el quinto el día 19.

En una tarjeta informativa fechada el 20 de septiembre, el IMSS informó que, durante acciones de vigilancia en el hospital, identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el nosocomio.

La institución aclaró que el hallazgo no explica por sí solo los fallecimientos y que no existía evidencia de una relación directa entre la bacteria y la muerte de los cinco menores.

Hasta el 21 de septiembre de 2026, el IMSS no había revelado qué microorganismo fue identificado.

Como medidas de contención, el IMSS restringió nuevos ingresos a la UCIN, aisló casos y realizó limpieza y desinfección.

Según el instituto, los cultivos de seguimiento resultaron negativos y no se detectaron nuevos pacientes sospechosos.

El Gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, denunció que el personal del IMSS obstaculizó la intervención de la autoridad sanitaria estatal y que la información se manejó de forma “muy hermética”.

Afirmó que a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango no le entregaron los expedientes de los recién nacidos ni le permitieron iniciar una indagatoria.

“No quisieron sacar los expedientes, no se los prestaron a la Coprised”, declaró.

Villegas Villarreal señaló que se enteró de los hechos el 20 de septiembre, aunque el primer fallecimiento ocurrió el día 15 de septiembre, y que se comunicó con Roxana Blanca Rivera Leaños, representante del IMSS en Durango, y con Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, para pedir información.

La Secretaría de Salud federal, encabezada por David Kershenobich Stalnikowitz, envió personal especializado para investigar la causa de los decesos.

A Durango arribaron equipos de la Dirección de Epidemiología, del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que revisarán expedientes clínicos, protocolos de atención y medidas de prevención de infecciones.

El 21 de septiembre, los padres de los bebés se reunieron con directivos del IMSS y personal llegado desde la Ciudad de México.

Diego Tovalín, padre de Darío, uno de los menores fallecidos, afirmó que el personal les informó que no sabía qué había ocurrido y que investigaría.

“Luchamos y los bebés lucharon contra algo que no sabíamos qué era”, declaró.

Los familiares aseguraron que a los bebés les practicaron estudios de sangre y orina, pero nunca les entregaron los resultados ni les informaron qué bacteria provocaba la infección, ni conocieron el resultado de la necropsia.

La explicación que recibieron fue que los menores sufrieron paros cardiacos.

Según sus testimonios, los bebés presentaron un agravamiento acelerado en menos de 24 horas.

Los padres denunciaron además irregularidades como personal comiendo dentro del área de la UCIN.

El IMSS aseguró que mantendría el diálogo con cada familia, informaría los hallazgos con transparencia y actuaría en consecuencia en caso de identificarse alguna irregularidad.