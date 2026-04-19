Mueren dos miembros de la embajada de EU y dos agentes mexicanos en accidente en Chihuahua

Tras un accidente automovilístico en Chihuahua, dos agentes mexicanos y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos en México, murieron durante un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas formaban parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un programa de capacitación y entrenamiento de la Embajada de EU, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, en conferencia de prensa.

El accidente ocurrió en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez cuando los funcionarios regresaban del operativo en el municipio de Morelos, tras el operativo.