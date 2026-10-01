Mueren tres recién nacidos en hospital del IMSS en Jalisco; esto es lo que se sabe

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el fallecimiento de tres recién nacidos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, donde fueron identificadas infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informaron que los brotes fueron notificados a las autoridades sanitarias estatales y federales, tras lo cual se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones. Ambas instituciones lamentaron los fallecimientos y expresaron su solidaridad con las familias. Como parte de la investigación, un equipo nacional de especialistas, con participación de expertos externos, realiza una revisión integral de la unidad. Los trabajos incluyen el análisis clínico y epidemiológico de cada caso, estudios de laboratorio para determinar el posible origen de los microorganismos y una revisión de los procesos de prevención y control de infecciones.

Doctora Adriana Toríz, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS. ( )



FGR investiga los fallecimientos La Secretaría de Salud y el IMSS señalaron que colaborarán plenamente con la FGR y proporcionarán la información que les sea requerida. Debido a que se trata de una investigación en curso que involucra a menores de edad, las instituciones indicaron que no harán públicos mayores detalles que puedan afectar las diligencias o vulnerar la privacidad de las familias. De manera paralela, fueron reforzadas las medidas de control en la unidad, entre ellas la toma de cultivos, limpieza y desinfección exhaustivas, delimitación de áreas y supervisión permanente de las medidas de higiene. Las autoridades federales mantienen coordinación con las autoridades sanitarias de Jalisco. El IMSS explicó que, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, realiza diariamente una búsqueda intencionada de posibles brotes en sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Se considera brote la presencia de dos o más pacientes con infección por el mismo microorganismo relacionados en tiempo y lugar. Cada caso es analizado desde los ámbitos clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas y determinar las acciones correspondientes, conforme al lineamiento para la atención integral de brotes hospitalarios por infecciones asociadas a la atención de la salud del IMSS.

Las autoridades reforzaron las medidas de control en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. (Foto: Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular).